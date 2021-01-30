Коронавирус во Владимирской области на 30 января 2021: с сегодняшнего дня предприятиям общепита разрешено работать ночью

В кафе может одновременно находиться не более 50 процентов посетителей Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

За прошедшие сутки на территории Владимирской области подтвердили еще 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них больше всего зарегистрировано во Владимире - 47, 17 случаев в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 9 - в Петушинском, Александровском, Ковровском, 7 - в Суздальском, по 5 новых диагнозов - в Вязниковском, Собинском, в Кольчугинском, в Киржачском районах , 4 заражения установлено в Селивановском районе, 3 - в Меленковском и Судогодском, 2 - в Юрьеве-Польском и Гороховецком районах и один случай - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 23 341 случай заболевания коронавирусом. 5021- во Владимире, 2946 - в Гусь-Хрустальном, 2541 - в Муроме, 1705 - Ковровском, 1467 - в Александровском районе, 1423 - в Петушинском, 1129 - в Юрьеве-Польском, 1140 диагнозов зафиксировано в Вязниковском районе, 885 - в Кольчугинском, 812 - в Суздальском, 780 - в Собинском, 668 - в Гороховецком, 581 - в Меленковском, 561 - в Киржачском, 553 - в Камешковском, 517 - в Селивановском, 309 - в Радужном, 303 - в Судогодском районе.

За сутки от коронавируса умерло еще 7 человек, всего летальных случаев с начала марта - 676.

Данные Яндекса

С сегодняшнего дня предприятиям общественного питания разрешили работать ночью. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин:

- Предприятиям общественного питания вновь разрешено работать в ночное время, проводить дискотеки, танцевальные программы, конкурсы и караоке. Электронная регистрация посетителей посредством QR-кодов отменяется. Однако сохраняется требование к предприятиям общепита усилить режим текущей дезинфекции и обеспечить входной контроль за посетителями с обязательным бесконтактным измерением им температуры тела. Граждане с повышенной температурой в объект общественного питания допускаться не должны.

Также сохраняется ограничение на посадку - в кафе, ресторанах, фуд-кортах может одновременно находиться не более 50 процентов посетителей от максимально возможного.