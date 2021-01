Девушка из Владимира участвует в озвучивании всемирно известных компьютерных игр

Голосом Ланны говорят персонажи многих игр с миллионной аудиторией. Фото из архива героя публикации.

От оригинальных персонажей до альтернативного озвучивания. 28-летняя жительница города Владимира Ланна Вревская три года работает в студии саунд-дизайна AK Audio, которую основал ведущий аудиодизайнер проекта World of Tanks (Wargaming) Александр Хилько. Девушка не только отдает свой голос персонажам, но и сама создает звуки для видеоигр.

Лучшего студента — сразу на работу

Интерес к этому у нее появился в детстве, когда родители купили приставку и компьютер. Когда Ланна в шесть лет сказала, что хочет работать в индустрии видеоигр, взрослые отнеслись к этому несерьезно. Но Ланна не сдалась и стала экспериментировать со звуком.

- Я могла часами издавать шум с помощью различных предметов на кухне и изучать, насколько по-разному звучат предметы. Это производило на меня огромное впечатление. Удивительно, что именно этим я занимаюсь и сегодня. Кухня и гараж - это огромные места вдохновения для саунд-дизайнера (человека, который управляет или создает звуковые эффекты), потому что там, как правило, очень много предметов, и все их можно записать, - говорит Ланна Вревская.

Поступив на факультет английского языка НГЛУ им Н.А.Добролюбова, девушка не бросила свое увлечение. Узнав о том, что ведущий аудиодизайнер проекта World of Tanks и основатель онлайн-школы звука XSSR Academy Александр Хилько объявляет об обучении, Ланна решила рискнуть. Тем более главным призом была работа в студии саунд-дизайна AK Audio.

- Все претенденты — способные ребята, и мне во многом нужно было вырасти хотя бы до уровня их навыков, чтобы получить работу. Я очень старалась. Благодаря огромному желанию оказаться в сфере создания звуков, умению быстро расти, творческому подходу, выполнению любой задачи по максимуму и с энтузиазмом - это случилось. А с ребятами мы стали близкими друзьями, - отмечает девушка.

Первая роль в игре

Ланна вспоминает, что всегда любила писать и с выражением читать стихи, как и ее сестра - Елена Андрианова, заслуженная на международном уровне поэтесса. Однажды она предложила выступить Ланне на конкурсе вместе с другими профессиональными поэтами. После победы девушка задумалась, почему бы не попробовать себя в озвучивании текстов?

- Первую полноценную роль в видеоигре, связанную с озвучиванием персонажей, я получила случайно. Однажды разработчики игры REDVIIL посмотрели видео, в котором я рассказывала о саунд-дизайне, и пригласили меня на две роли. Первая - жесткая характером женщина, выживающая в постапокалипсическом мире, вторая — ее внутренний голос, действующий этой серьезной героине на нервы своими шутками. Из комментариев и отзывов об игре я узнала, что игрокам озвучка внутреннего голоса очень понравилась. Я горжусь не столько участием в проектах, сколько реакцией игроков. Если люди считают, что твоя работа раскрасила игру, это придает сил, - признается Ланна.

Девушка может озвучивать героев и мужским голосом. Фото из архива героя публикации.

У игр — миллионная аудитория

Изначально разработчики создают свое озвучивание. Но есть и альтернативное - это озвучивание энтузиастами, полная переозвучка игры. Игроки могут выбрать ту озвучку, которая им нравится - официальную или альтернативную.

- Я расцениваю озвучивание персонажей как оплачиваемое хобби. Если брать альтернативное озвучивание, то я записывала голос для игр Divinity Original Sin II, Fallout New Vegas, Borderlands 2, Vampire the Masquerade, The Legend of Heroes, Catherine. Уже оригинальных персонажей я озвучивала в Redviil, Gods of Boom, Mort, Galaxy Civil War, Ami. Моим голосом говорят множество персонажей игр, в которых я работаю саунд-дизайнером, но за обработкой звуковыми эффектами вы не всегда сможете меня узнать.

Понятно, что для людей, далеких от видеоигр, названия могут ни о чем не говорить. Но популярность перечисленных выше названий можно сравнить с популярностью сериалов «Игра престолов», «Шерлок Холмс», фильмами о Джеймсе Бонде.

Ланна рассказывает, что озвучивание начинается с техзадания, в котором описывается характер и возраст персонажа, а также среда обитания. Обычно разработчики прикрепляют изображение/видео персонажа, чтобы можно было его представить. Например, если это скелет, то голос может быть с присвистом, чтобы отобразить как воздух колышется сквозь ветхую порванную кожу.

- Актер пробуется на роль, присылает аудио- или видеозапись своего выступления. После того, как актер утвержден, он получает полное задание с текстом и отправляется на студию звукозаписи, чтобы зачитать все реплики. Иногда на сессиях присутствует режиссер. Зачастую в видеоиграх нужны голоса монстров. Источник голоса монстра - это, как правило, человеческий голос. Нередко саунд-дизайнеры записывают свои собственные голоса, но иногда приглашают актеров на роль монстров. После записи эмоций актеров, саунд-дизайнер обрабатывает получившийся сигнал, меняя его до неузнаваемости. Нередко к исходной записи актерской игры добавляются голоса животных (свиней, слонов, китов), синтезированный сигнал, запись музыкальных инструментов и подручных средств.

Почувствовать себя персонажем из другой эпохи

Выделить какой-то проект из всех Ланна не смогла, девушка говорит, что в каждой работе была заинтересована. Своих героинь и героев - мужчин она тоже озвучивала - Ланна оставляет с собой даже после того, как работа над проектом завершена.

- В обычной жизни я в любой момент могу вытащить образ благородной жрицы Гратианы из игры Divinity Original Sin 2 и начать говорить ее тембром. В это мгновение я именно жрица, а вовсе не Ланна Вревская, и поэтому жду к себе особенного обращения! Шутка! - улыбается девушка. - Мое увлечение озвучиванием можно сравнить с игрой ребенка. Дети очень счастливы, если находят какую-нибудь палку и могут скакать, изображая наездника. Это потрясающее переживание, когда на какое-то время ты можешь побыть не собой, а кем-то другим, возможно, из другой эпохи.