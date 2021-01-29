Во Владимире у пятой больницы молодые люди распространяют листовки против прививок от коронавируса

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27 января на территории горбольницы №5 во Владимире появилась группа молодых людей, которая стала раздавать жителям листовки. На них был изображен QR-код, по которому можно перейти на сайт и проголосовать против вакцинации. J, Об этом представители департамента здравоохранения рассказали на еженедельном брифинге, посвященном коронавирусу. Они же уточнили, что «не надо заходить на неизвестные сайты, ведь к вакцине не принуждают».

- Во Владимирской области были случаи, когда педагоги, врачи и соцработники, которых начали прививать одними из первых, отказывались от своих доз, - рассказала директор департамента Елена Утемова. - Тогда вакцину распределяли на других желающих.

Массовая вакцинация началась в регионе с января. В медучреждениях открыты 43 прививочных пункта и 18 мобильных комплексов. К 1 июня во Владимирской области планируют привить от коронавируса 60 процентов населения. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета.

- Если на прошлой неделе я называла цифру около 2 тысяч, прошедших вакцинацию, то сейчас уже вакцинировались 8800 человек. До конца этого месяца в наш регион должно поступить еще 13 тысяч доз, - рассказала на брифинге по текущей эпидситуации в регионе директор облздрава Елена Утемова.

Также она отметила, что среди населения появилось мнение о вакцине «ЭпиВакКорона», которая, якобы, качественнее «Спутника V». И многие решили дождаться ее поступления. Но Елена Утемова не рекомендует ждать.

- Ее объемы будут значительно меньше, и пока Минздрав не обещает нам поставки «ЭпиВакКороны». Еще одно заблуждение жителей, что данную вакцину нужно делать один раз. Нет, она так же, как и «Спутник V», вводится двукратно. Не откладывайте прививку, ведь сейчас — самый удобный момент: идет снижение заболеваемости коронавирусом и пока в регионе не зафиксирован грипп. Если есть вопросы по поводу вакцинации, звоните на «горячую линию» по номеру «122», - говорит директор департамента здравоохранения, которая на днях сама сделала прививку.

Если вы вдруг записались, но не можете прийти, сообщите в свою медицинскую организацию, чтобы на ваше место взяли другого человека.

КСТАТИ

На этой неделе принято решение закрыть «ковидный» стационар в Областном центре специализированных видов медпомощи в Пиганово, где было развернуто 50 коек. После санитарной обработки госпиталь начнет оказывать помощь пациентам с патологией опорно-двигательного аппарата.