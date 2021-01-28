Жители Владимирской области жалуются в Роспотребнадзор, что у них не берут тест на Covid-19, несмотря на симптомы

С 16 января показатели охвата тестирования упали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не у всех пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами ОРВИ, берут анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом на брифинге по текущей эпидситуации в регионе сообщила официальный представитель Роспотребнадзора. Марина Колтунова отметила, что в области нет проблем, связанных с перегрузкой лабораторий, где устанавливают Covid-19. Несмотря на это, к 27 января охват тестированием в области составил 154,3 анализа на 100 тысяч населения, когда, к примеру, 16 января было 201,7 анализа.

- Управление беспокоит ситуация в регионе по тестированию. Показатели охвата с 16 января идут вниз. На «горячую линию» Роспотренадзора поступают обращения от жителей, которые сообщают, что им не предлагают тестирование методом ПЦР-диагностики, несмотря на симптомы заболевания. Мощность нашей лаборатории позволяет делать в сутки 3500 тестов, но на сегодняшний день мы выполняем 1700, - рассказала Марина Колтунова.

Ситуацию со снижением охвата тестирования анализируют в департаменте здравоохранения. Там уточняют, что сейчас отменили забор анализов у контактных людей и перед плановой госпитализацией, а также второй тест, который нужно было делать при выздоровлении. У медработников берут мазок только в том случае, если у них нет антител.

- А они появляются после перенесенного заболевания. И мы помним о том, как интенсивно болели медработники. Даже в департаменте здравоохранения 25% сотрудников перенесли коронавирусную инфекцию, хотя мы не на передовой, - говорит директора регионального облздрава Елена Утемова. - Департамент регулярно обращает внимание врачей на соблюдение требований по тестированию всех пациентов с минимальными признаками ОРВИ.

По словам Елены Утемовой, в департаменте надеются, что медработники все же не нарушают этих установок. Возможно, после выступления представителя Роспотребнадзора медикам напомнят их вновь.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у людей старше 50 лет — показатель составляет 33,1 % от всех зараженных. Уменьшилось количество заболевших среди молодежи от 18 лет и в категории 65+. Ситуация в регионе по Covid-19 по оценкам Роспотребнадзора остается стабильной. Но растет число заболевших внебольничной пневмонией. С 14 января средний показатель на 100 тысяч населения составил 43,4%, когда до нового года он был 40,6%. Возрастная категория заболевших - от 40 до 64 лет. Кроме того, в феврале в области ожидаются первые случаи заражения гриппом. По данным декабря прошлого года, в регионе от заболевания привились 600 тысяч человек, поэтому в департаменте уверены, что грипп будет протекать в более легкой форме.