Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 января 2021: в регионе обещают рассмотреть вопрос о работе кафе и баров по ночам через неделю

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 40 человек заболели во Владимире, 18 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Муромском, 10 - в Петушинском, 8 - в Ковровском, 8 - в Александровском, 7 - в Киржачском, 6 - в Вязниковском, 6 - в Кольчугинском, 6 - в Юрьев-Польском, 6 - в Судогодском, 5 - в Селивановском, 5 - в Суздальском, 3 - в Камешковском, 2 - в Собинском, 2 - в Меленковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 23 042 случаев. Распределились они так: 4931 сл. в г. Владимире, 2910 сл. в Гусь-Хрустальном, 2506 сл. о. Муром, 1689 сл. в Ковровском, 1448 сл. в Александровском, 1407 сл. в Петушинском, 1133 сл. в Вязниковском, 1122 сл. в Юрьев-Польском, 872 сл. в Кольчугинском, 799 сл. в Суздальском, 771 сл. в Собинском, 665 сл. в Гороховецком, 575 сл. в Меленковском, 551 сл. в Камешковском, 550 сл. в Киржачском, 510 сл. в Селивановском, 307 сл. в г. Радужном, 296 сл. в Судогодском районе.

Также за последние сутки 139 человек выздоровели, а всего за время пандемии коронавирус победили 20 225 человек. К сожалению, за минувшие сутки подтвердилась смерть еще восьми пациентов от коронавируса, а всего от нового вируса в регионе скончались 662 человек.

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В региональном управлении Роспотребнадзора признают: ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Губернатор Владимир Сипягин 27 января заявил, что до конца недели возможно ослабление коронавирусных ограничений в регионе.

- Ограничений у нас не так много. Есть определённые установки по максимальному количеству одновременных посетителей, участников мероприятий и по времени работы организаций сферы развлечений и общепита, действует запрет на работу детских комнат и режим самоизоляции для жителей области старше 65 лет», – напомнил Владимир Сипягин.

Однако об открытии детских комнат и клубов речь пока не идет: их работа приостановлена до середины февраля. Такая же ситуация и с кафе. Ресторанами, барами и прочими заведениями общепита: за исключением придорожных кафе и столовых на предприятиях, они не могут работать по ночам. И в Роспотребнадзоре по Владимирской области заявили, что открывать их на полную пока преждевременно, и предложили подождать до следующей недели.

Зато в регионе продолжается прививочная компания против коронавируса. Задача – к лету привить 60% населения. Записаться на прививки могут все желающие старше восемнадцати лет, у кого нет обострение хронических болезней и ОРВИ, не беременные и не кормящие. Прививки делают бесплатно, записаться можно по телефону регистратуры совей поликлиники, по телефону «горячей линии» 122, через Госуслуги или на сайте lk.miac33.ru. Сами чиновники пропагандируют прививки и сами их делают: после вице-губернатора Александра Ремиги прививку сделал и директор департамента здравоохранения Елена Утемова. А губернатор Владимир Сипягин заявил, что сделал бы прививку, если бы не переболел коронавирусом. Кстати .как сообщают в департаменте образования, есть и противники прививок: в больнице №5 города Владимира молодые люди раздавали листовки с призывами не вакцинироваться от «короны».

Также во Владимирской области продолжает действовать масочный режим. За посещение магазинов и других общественных мест без СИЗов можно получить штраф. Так гучесчанину поход в торговый центр без маски стоил 7500 рублей.