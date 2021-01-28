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Во Владимирском театре кукол поставят спектакль про детей, зависимых от смартфонов

Премьера «Сказки о потерянном времени» состоится 29 января
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Кукла для премьерного спектакля. Фото театра кукол

Кукла для премьерного спектакля. Фото театра кукол

Шесть актеров Владимирского театра кукол представят премьеру «Сказки о потерянном времени» по мотивам советского писателя Евгения Шварца. Основной сюжет — история о маленьких лодырях, которые не знают цену часам — сохранен, но с одним изменением: вместо прыжков на скакалке и запусков корабликов героев покажут с телефонами в руках. Так в инсценировке владимирского режиссера-постановщика Марины Протасовой прогульщики Петя, Вася и Маруся станут ближе и понятнее современным детям.

Главные герои также будут прогуливать уроки и бездельничать, но терять свое время они будут уже за модной электронной игрушкой. Также не будут замечать перемен — они не поймут, как состарятся, потому что продолжат держать в руках телефоны. Только когда их не узнают родители и учителя, они посмотрят на свое отражение в том же смартфоне и удивятся, что время ушло.

- Идея осталась та же, что и у Шварца. Просто мы немного приблизили ее к нашему времени. Сейчас у всех школьников есть телефоны, и мало, кто занят играми в скалки. Гаджеты — это символ современности, а театр кукол — очень символичен, и без символов нам было бы трудно обойтись, - рассказала Марина Протасова.

Сначала премьера готовилась к Новому году, но труппа так и не успела ее показать зрителям. Сейчас идут генеральные репетиции вместе с художником-постановщиком из Москвы Ириной Хмарук, прорабатываются все детали.

Смогут ли они вернуть «ребяческий возраст» и осознать ошибку, юные зрители (спектакль с возрастным ограничением 6+) узнают 29 января в 17.30 в большом зале на сцене театра.

- Длительность «Сказки» — примерно 55 минут. Шестилетние дети прекрасно смотрят спектакли такой длины. Для данной возрастной категории и выше они проходят в большой зале. Также у нас появился малый зал, где показываем постановки для трех-четырехлетних детей. Конечно, они намного короче, - уточняет режиссер.

В связи с коронавирусной инфекцией зал разрешено заполнять только на 50%, поэтому многие жители покупают билеты заранее, чтобы точно попасть на премьеру. В феврале их запланировали еще три: «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» по мотивам эстонского писателя Эно Рауда, «Про ежика и медвежонка» по мотивам произведений Сергея Козлова и «Богатырь Илья из Мурома».

КСТАТИ

Еще один показ спектакля «Сказка о потерянном времени» состоится 7 февраля в 11.00. Пока в планах труппы нет данного спектакля на другие даты.

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