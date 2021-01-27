Во Владимире появится центр реабилитации для переболевших коронавирусом

. Фото: Дарья ИВАНОВА

26 января на пресс-конференции первого заместителя губернатора Сергея Шевченко стало известно об открытии во Владимире центра реабилитации для тех, кто в тяжелой форме переболел коронавирусом. Подразделение будет создано на базе инфекционного центра при Областной клинической больнице.

Центр на 170 мест

- Сейчас готовится программа по модернизации этого блока площадью около 500 квадратных метров, - рассказал Сергей Шевченко. - В целом реабилитационный центр будет оказывать помощь и инвалидам, тем, у кого есть потребность в данных услугах.

В настоящее время в помещении, где планируют развернуть стационар на 170 мест, отремонтирована крыша, подведены коммуникации, сделано несколько современных палат, включая палаты повышенной комфортности. Какие суммы на это потратили и сколько еще предстоит, вице-губернатор не уточнил.

А пока в регионе все силы направляют на борьбу с коронавирусной инфекцией (только в прошлом году на эти цели выделили 4 миллиарда 239 миллионов рублей, в том числе 1,7 миллиарда — деньги областного бюджета), пациенты-льготники, которые должны бесплатно получать препараты, ждут положенного по полгода. Об одном из них мы рассказывали в декабре 2020-го. 58-летняя жительница Владимира Амаля Папян с воспалением суставов и позвоночника получила ответ от врачей поликлиники, что нет финансирования: либо ждите, либо покупайте препарат сами. Он стоит 61 тысячу рублей, и семья пациентки не в силах каждый месяц покупать по такой упаковке.

Хочешь лекарств – иди в суд

После многочисленных обращений в департамент здравоохранения Владимирской области и Росздравнадзор, женщине несколько недель назад дали лекарство, которого она ждала с июля. И то, как говорит руководитель общественной организации «Палата защиты прав пациентов» Галина Шипарева, полного обеспечения все равно не будет. Поэтому общественники пойдут в суд, дочь женщины уже обратилась в аппарат президента.

- Обращений в «Палату» по неполучению препаратов льготниками стало больше. Люди устали ждать и готовы к более активным действиям. В Гусь-Хрустальном, Ковровском и Муромском районах дети не могут получить лекарства, взрослые из Судогодского, Юрьева-Польского и Суздальского районов жалуются на то же самое. Есть обращение от семьи, ребенок которой имеет редкое заболевание. И если департамент здравоохранения не пойдет навстречу, родители будут обращаться выше. Много вопросов по поводу получения плановой помощи — люди не могут в привычное время попасть в стационар, из-за чего их заболевания обостряются. У нас все силы направлены на борьбу с коронавирусом, а по другим фронтам идет серьезное упущение, - отмечает Галина Шипарева.

Сергей Шевченко по поводу неполучения препаратов отвечает, что у нас в регионе увеличивается число людей с редкими заболеваниями. И цифры по лекарственному обеспечению исчисляются миллионами рублей, и, конечно, это огромная нагрузка на бюджет области.

Сергей Шевченко на пресс-конференции 26 января. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Иногда с препаратами, незарегистрированными на территории России, возникают проблемы, тогда мы предлагаем аналоги, на которые не всегда согласны пациенты. Потому что те рекомендации, которые выписывают специалисты федеральных центров, для них являются приоритетом. Есть случаи, когда пациенты вынуждены идти в суды. То, что касается закупочной деятельности, она ведется в плановом порядке. Те люди, которые нуждаются в препаратах, будут ими обеспечены, - заявил Сергей Шевченко.

Вообще, послушав вице-губернатора, понимаешь, что если хочешь добиться нужных тебе лекарств, то вариант в нынешней обстановке только один – идти в суд. Потому что у областных властей реально может не хватать сейчас средств на какие-то другие цели, кроме коронавируса. А когда есть предписание суда или требование прокуратуры, процесс всегда ускоряется.