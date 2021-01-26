Во Владимире не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

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26 января в департаменте прошло заседание, посвященное вопросу стоимости проезда в общественном транспорте города Владимира. Впрочем, многие к его началу уже догадывались, что в этом году поднимать цену на билеты в автобусах и троллейбусах никто не будет. Ведь еще в начале января глава города Владимира высказался по этому поводу и сказал, что нынешний тариф менять не стоит.

В итоге, на заседание в департаменте государственного регулирования цен и тарифов в отличие от прошлых лет не пришел ни один из пассажироперевозчиков, чего не было многие годы. До этого они всегда активно выступали за повышение тарифа. Кстати, в декабре все перевозчики говорили, что для них экономически выгодно работать при тарифе в 31 рубль.

Но в департаменте государственного регулирования цен и тарифов не согласились не только с этой цифрой, но даже с повышением в рубль (обычно именно на столько поднимают стоимость проезда в городском общественном транспорте).

- При текущем пассажиропотоке экономически обоснованный тариф для автобусов составляет 24 рубля 18 копеек, - заявила директор департамента Мария Новоселова. – Округляем и получаем 24 рубля. То есть остается действующий сейчас тариф. Что касается низкого пассажиропотока, о котором в свое время говорили перевозчики, то, во-первых, он не настолько низкий, во-вторых, есть тенденция к его росту.

То же самое и с троллейбусами. Там экономически обоснованным тарифом посчитали сумму в 23 рубля 41 копейку. То есть стоимость проезда оставили прежней – 23 рубля. Причем, на заседании департамента было принято решение, что действующие тарифы не будут менять, как минимум до конца текущего года. Так что до 2022 года перемен не будет.