Во Владимире задержали более 50 участников несанкционированной акции

. Фото: Артём Черепанов

Во Владимире прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. На улицы города вышли около 2 тысяч человек. По предварительным подсчетам, полицейскими было задержано более 50 наиболее активных участников шествия, в числе которых оказались и видные оппозиционные деятели города.

. Фото: Артём Черепанов

Акция стартовала на театральной площади в 14.00, собрались в основном молодые люди. Вопреки ожиданиям, подростков на акции было немного. Первые задержания начались уже здесь, полицейские посадили в автозак пять наиболее активных участников акции, выкрикивавших разнообразные лозунги. После небольшого замешательства, колонна под предводительством людей с флагом Владимирской области и национальным триколором выдвинулись в сторону площади Победы. Чтобы пройти по узким тротуарам центра города, люди разделились на две группы. У храма архангела Михаила на Студеной Горе людские потоки снова слились воедино, а представители ГИБДД учтиво преградили движение автотранспорта. Шествие сопровождалось аплодисментами и гудками проезжавших мимо машин. Различить одобрительные и гневные сигналы водителей не представляется возможным.

. Фото: Артём Черепанов

В сквере на пересечении улицы Диктора Левитана и проспекта Ленина активно работали ОМОНовцы. Там состоялась вторая волна задержаний. При этом правоохранительным органам активно помогали люди в спортивной форме без каких-либо опознавательных знаков. Оттуда автозак с задержанными отправился по улице Разина в направлении центра города. По нашим данным, часть задержанных оказалась в изоляторе временного содержания на улице Полины Осипенко. Еще часть протестующих оказалась в Октябрьском РОВД. На момент выхода материала из полицейского отделения уже всех отпустили по домам. Находящиеся в ИВС участники акции ждут адвоката.

. Фото: Артём Черепанов

Большая часть колонны продолжила движение к площади Победы, где в это время работала коммунальная техника. Большая часть людей не стала переходить дорогу и осталась в сквере у областного суда. Там прошли еще две волны задержаний наиболее активных участников акции, некоторых в автозаки и полицейские машины буквально несли за руки и за ноги. Во время задержаний часть людей убегала с площади, но большинство возвращались обратно.

. Фото: Артём Черепанов

Проходящие мимо жители окрестных улиц реагировали на акцию по-разному. Некоторые пытались вступать в диалог с участниками процессии и проводить что-то в духе «разъяснительной работы». Заканчивались подобные диалоги ничем. В это время в сквере на площади Победы было на удивление тихо для тысячной толпы. Некоторые водили хоровод вокруг оставленной после Нового года елки. Часть участников акции пошла погреться в соседний кинотеатр.

Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального стала одной из самых массовых во Владимире за последнее время. Никогда ранее на подобных мероприятиях не задерживали более 50 человек. Отметим, что большое количество участников не повлияло на работу городского транспорта, люди любо уходили с площади пешком, либо уезжали домой на автобусах небольшими партиями.