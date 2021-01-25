Восточная любовь и музыка на парах: знаменитые владимирцы вспоминают свои студенческие годы

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый из нас с ностальгией вспоминает студенческие годы. Одни не вылезали из библиотек, строча конспекты, другие активно участвовали в общественной жизни.

Какие воспоминания хранят известные жители областного центра?

Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Владимир Киселев Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Образование: Владимирский политехнический институт (специальность – инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры)

- Студенческие годы, конечно, были очень интересные. Я всегда занимался общественной работой, участвовал в соревнованиях. Но больше помню сессии. Спрашивали строго, к экзаменам старались готовиться, но иногда времени не хватало. И вот нужно было сдавать высшую математику, а я не успел прочитать конспекты до конца и, конечно, мне достался вопрос, который я плохо знал. Как сейчас помню "N-мерные пространства". Я с трудом что-то вспомнил и начал рассказывать все, что знал и не знал, половину придумывая на ходу! Каково же было мое удивление, когда профессор сказал: «Достаточно, достаточно! Отлично!» Я был просто в шоке! И подумал, может быть, профессор тоже не очень хорошо знал эту тему?

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Светлана Мельникова Фото: Личный архив

Образование: Владимирский педагогический институт (специальность английский и немецкий языки)

- Первый день, первое знакомство с нашим куратором. Мы идем в аудиторию, а он несет туда проигрыватель. Потом ставит пластинку с разными вариациями на тему фильма «История любви». И в течение всей лекции мы молча их слушали, хотя думали, что это продлится недолго, и наше знакомство все же начнется. В завершение куратор обратился к нам: «Правда, это великая музыка? А теперь давайте знакомиться с каждым». И я поняла, что попала к очень необычному преподавателю, который позже сформировал нашу дружную группу. Это было самое яркое впечатление, и начало своего студенчества я буду связывать именно с этим человеком.

Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области

Алиса Бирюкова Фото: Личный архив

Образование: ВЗФЭИ в г. Владимире (филиал Финансового университета при Правительстве РФ).

- Самое яркое воспоминание — это создание студенческого совета, ведь я стояла у его истоков и возглавляла его до выпуска из университета. Мы проводили множество мероприятий. Самой запоминающейся стала благотворительная программа. Мы привлекали спонсоров, собирали игрушки, одежду, лекарства и взаимодействовали с рядом социально-реабилитационных учреждений области. Выезжали туда, проводили для детей разные мероприятия. Когда я смотрю на эти фотографии, то думаю, что тогда мы, до конца не понимая, делали доброе и очень важное дело. Наверное, оттуда корни моей организационной активности, которая сейчас проявляется в работе.

А еще по складу ума я гуманитарий, и в студенческие годы у меня были сложности с математическими специальностями, которые я настойчиво преодолевала: прорешивала огромные общие тетради всяких задач по эконометрике, статистике. Теорию вероятности даже полюбила!

И все же я удирала и отпрашивалась у педагогов, потому что у меня был абонемент в консерваторию. Ездила в Москву на спектакли и концерты. Так что жизнь берет свое, и сегодня я в культуре.

Ариадна Брунер, актриса Владимирского академического театра драмы

Ариадна Брунер Фото: Личный архив

Образование: Ярославский государственный театральный институт

- Я думаю, любой актер согласиться с тем, что учеба в театральном институте - это «затворничество». Даже наши мастера говорили: «Вы пришли в институт, а значит ушли в монастырь, где за 4 года мы не будем вас «кормить рыбой, а дадим удочку и научим ловить рыбу»». Иногда я ощущала себя кротом, потому что приходили в институт рано утром, заканчивали учиться глубокой ночью. Также я глубоко убеждена, что учась на актера, ты познаешь еще множество новых профессий: уборщица, осветитель, монтировщик, костюмер, реквизитор, бутафор и, конечно же, режиссер. Самые запоминающиеся события, происходили на первых курсах, когда ты притираешься с коллективом, однокурсниками. Со мной на курсе училось 7 казахов и первый семестр первого курса был для нас самым напряженным. Сначала было полное непонимание среди нас, русских, и их, казахов. У них свои традиции, культура, религия, у нас своя, и в репетициях над общими этюдами, конечно, случалось множество конфликтов. Но вы даже представить себе не можете, какой на выпуске у нас был слаженный и сплоченный курс, ведь мы дополняли друг друга: они - своей восточной природой, мы - русским языком и рациональностью. И даже после окончания института мы малым составом поехали в гости в Алма-Ату, где нас встречали как долгожданных родственников. Вот такая восточная любовь!

Алексей Слепов, мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта по биатлону, обладатель кубка IBU - большого хрустального глобуса. Чемпион Европы, чемпион России.

Алексей Слепов Фото: Личный архив

Образование: ВГГУ, факультет физической культуры, УГПС МЧС России, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

- Сейчас я вспоминаю, как мы ходили в походы на Дюкинские карьеры, лазили по веревкам в Веризино, проводили разные мероприятия в Козьем парке. Было весело, находили время не только на учебу. Кстати, в этом году приглашаю отметить праздник по-спортивному. 26 января в районе Педагогического университета (в районе Козьего парка) будут проводиться соревнования по биатлону. Берите лыжи, собирайте команду и приходите. Выдадим пневматическую винтовку, научим ей пользоваться. Останется преодолеть дистанцию в 800 метров и передать эстафету. Лучшие получат от меня призы. Жду всех желающих!