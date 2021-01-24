Во Владимирской области разработали два туристических маршрута к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Памятник Александру Невскому Фото: Архив КП

2021 год во Владимирской области посвятят великому князю Александру Невскому. В этом годуотмечается 800 лет со дня его рождения. Паломнический отдел Владимирской епархии разработал туристическую программу - однодневный маршрут по Владимиру и двухдневный по Суздалю. В программу первого вошли Георгиевсвая церковь, Княгинин монастырь, где была похоронена супруга великого князя, и Успенский собор.

Костюмы и артефакты — в новом музее

- Как раз в Успенском соборе, помимо того, что Александра Невского в нем ставили на княжение, захоронены его отец и дед. Там же находится частица мощей великого полководца. Когда Петр I забирал мощи в 1723 году из Владимира в Санкт-Петербург, частицу руки оставили в Успенском соборе. Также в рамках маршрута подойдем к памятнику. Будем сотрудничать с образовательными учреждениями и набирать группы желающих, - рассказала руководитель отдела по культуре Владимирской епархии Наталья Демушкина.

На двухдневной экскурсии туристы посетят святыни Владимира, а потом приедут в Суздаль, к Александровскому монастырю. Желающие уже могут подавать заявки на сайте епархии.

Также в Богородице-Рождественском монастыре, где изначально был захоронен князь, в марте откроют музей, посвященный одному из Рюриковичей. Там представят архивные документы, родословную князя, воинский и монашеский костюмы времен княжения Невского и артефакты, например, наконечники стрел.

Свою программу в год Александра Невского подготовили и сотрудники Владимирской областной научной библиотеки. Культурно-просветительский проект они назвали «Невский. 800». Работать над ним начали еще в прошлом году - уже создан интернет-ресурс (https://nevsky.lib33.ru/), где на главной странице можно увидеть план мероприятий библиотеки и прочитать, что писали владимирские авторы о князе. Всего на сайте — 8 разделов.

О мероприятиях к 800-летию со дня рождения князя сообщили на пресс-конференции в областной научной библиотеке Фото: Валерия ПРОНИНА

- Большая часть интернет-ресурса будет отдана электронной библиотеке. Там представлены книги из нашего фонда XIX-XX веков, - сказала директор областной научной библиотеки Татьяна Брагина. - Интерес представляет раздел «21 записка о Невском» - это 21 факт о его жизни, описанный в книгах. Почему эта цифра? Она возникла из года рождения.

Спектакль про князя

В целом во Владимирской области пройдут пять масштабных мероприятий, которые включены в федеральный календарь. Это межрегиональная акция «Венок славы Александра Невского», которая планируется на конец августа и будет проходить в разных районах области, фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» в Суздале. В списке - и краеведческая конференция, посвященная личности в истории и культурной памяти Александра Невского. Пока она запланирована на апрель. Актеры владимирского театра драмы подготовят к июню спектакль «Прибытие в Каракорум» - о том, как полководец получил княжение во Владимире. И последнее крупное мероприятие, которое организуют сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, - выставка в сотрудничестве с другими музеями России.

- Кроме того, по итогам встречи с министром культуры РФ, во Владимире обсуждается проведение всероссийского форума «Волонтеры культуры». Конечно, с программой, посвященной Александру Невскому: сессиями и обучающимися занятиями в партнерстве с ВСМЗ,- отметила директор департамента культуры администрации области Алиса Бирюкова. - Есть и региональный план мероприятий, который включает более 50 событий. Он будет уточняться и дополняться.