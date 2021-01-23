Роспотребнадзор по Владимирской области: «Грипп ждем в феврале!»

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С конца июня Роспотребнадзор начал проводить исследование коллективного иммунитета к коронавирусу в 5 регионах страны. За полгода было проверено 160 тысяч человек. В среднем по стране коллективный иммунитет составляет всего 25 процентов.

Коронавирус станет сезонным

Что касается Владимирской области, то у нас он оценивается в 20 процентов. Максимальные показатели дают дети до 6 лет — 42 процента, 38 процентов — дети 7 -13 лет.

- Если брать профессиональную выборку, то чаще всего коронавирусом болели медики, педагоги, работники торговли и транспорта, реже — работники производственных предприятий, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель областного управления Роспотребнадзора.

Несмотря на снижение числа заболевших, говорить о том, что коронавирус нас покинет, не приходится. Скорее всего, вирус станет сезонным подобно гриппу.

По словам Марины Колтуновой, введенные ограничения во многом способствовали снижению заболеваемости ОРВИ. На прошлой неделе в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом. А по ОРВИ эпидпорог превышен на 29 процентов. Больше всего болеют люди в возрасте 15 лет и старше.

- Впрочем, все еще впереди – в феврале по среднегодовым показателям чаще всего происходят случаи вспышки гриппа на территории региона, — подчеркнула Марина Колтунова. - Поэтому мы рекомендуем сократить посещение мест массового скопления людей.

Карантин в 8 школах и 6 детских садах

На сегодняшний день на дистанционном обучении остаются учащиеся колледжей, остальные учатся в обычном режиме. Поэтому педагоги продолжают уходить на больничный, хотя, конечно, не массово. Сейчас болеют 118 педагогов.

- Выросло число заболевших школьников и дошкольников. С понедельника отдельные классы в восьми школах закрыты на карантин. Три школы — в Гусь-Хрустальном, по одной — в Киржачском, Меленковском районах и Муроме, - рассказала заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.

Также закрыты на карантин по одной группе в шести детских садах — в Гусь-Хрустальном (три садика), Меленковском, Муромском, Суздальском районах (по одному садику).

- В образовательных организациях усилен контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности: все оснащены санитайзерами, рециркуляторами, имеют другие меры защиты. Проводится разобщение детских коллективов, соблюдаются меры гигиены. В столовых детей рассаживают с соблюдением социальной дистанции, проводится термометрия, - рассказала Елена Запруднова. - Департамент совместно с муниципальными органами проводит вакцинацию работников системы образования. С каждым днем увеличивается количество и педагогических, и иных работников, которые прививаются от коронавируса.