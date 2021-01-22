Директор обздрава Елена Утемова: «Идите на прививку группой. Обидно будет, если вакцина пропадет!»

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отсутствие роста числа заболевших коронавирусной инфекцией уже который день не может не радовать. Однако власти пока не спешат отменять ограничения. И хотя рестораторы просят губернатора разрешить им работать ночью, областное управление Роспотребнадзора категорично — об этом не может быть и речи. По крайней мере пока.

Койки — разгрузить!

Из 1905 коек для больных коронавирусом на сегодняшний день загруженными остаются 1295. А это значит, что пора освобождать места для лечения других пациентов. В первую очередь, речь идет об оказании высокотехнологичной помощи.

- Первое учреждение, которое мы можем рассматривать, это Областной центр специализированных видов медицинской помощи. Там у нас было открыто 50 коек для среднетяжелых пациентов, - рассказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. - Как мы и обещали, открылся госпиталь в Радужном, однако пока там находятся на лечении пациенты с внебольничной пневмонией, но загруженность небольшая. Поэтому мы имеем возможность сейчас перераспределить коечный фонд.

По словам чиновников, все спокойно и в лабораториях. Из-за отмены обязательного анализа на коронавирус перед плановой госпитализацией объемы тестирования снизились, поэтому лаборанты могут немного выдохнуть.

Нет проблем и с информированием пациентов о результатах тестирования. Еще в конце декабря в регионе запустили сервис по смс-оповещению. Так что если пациент правильно указал свой номер, а медики его не потеряли и не перепутали, как это часто бывает, результат теста должен прийти по смс.

На прививку становись!

С 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. И жители региона начали обрывать телефоны, чтобы записаться на прививку. Однако не всем это удалось — система дала сбой.

Однако сейчас ситуация выправилась. Записаться на прививку можно по номеру 122 (для этого даже увеличили число операторов), через сайт госуслуг, электронную регистратуру или по телефону поликлиник по месту жительства.

- Я призываю всех жителей области не только самим записаться на прививку, но и записать своих родителей, людей старшего возраста, находящихся в зоне риска, - обратилась Елена Утемова.

Уже в эту субботу, 23 января, поликлиники, в которых развернуты пункты вакцинации, будут ждать тех, кто хочет сделать прививку (предварительно, естественно, нужно записаться). Для этого даже планируют увеличить число медицинского персонала, который будет проводить предварительный осмотр пациента и заполнять необходимые документы.

- Приходите на прививку группой, потому что один флакон с вакциной рассчитан на пять человек, а после разморозки вакцина сохраняет свои свойства только в течение двух часов. Бывает обидно, если остаются невостребованные дозы, - объясняет Елена Утемова.

20 морозильников поликлиникам предоставила компания «Беко», еще 20 мобильных морозильных камер подарило предприятие «Генериум». Их планируют поместить в мобильные ФАПы, которые будут ездить в удаленные пункты.

Что касается пунктов вакцинации на территории, например, торговых центров, то чиновники не исключают их появления. Однако сначала хотят дождаться хорошей посещаемости людей в поликлиниках. К слову, чтобы там не толпиться, время для прививки лучше выбирать вечернее — с 18 до 20 часов.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили 2475 человек, вторую — более 1400 человек.

КСТАТИ

Тест перед прививкой сделают не всем

Тест на антитела и ПЦР теперь не являются обязательными перед прививкой от коронавируса. Их с делают лишь тем, кто две недели назад контактировал с больным, или тем, у кого есть симптомы.

Но что если человек переболел бессимптомно? Не навредит ли прививка?

- Вопрос ключевой – болел или нет. Если был положительный тест, но не было симптомов заболевания, то это называется бессимптомное носительство. В последующем у него не определялись антитела или он не проводил это исследование – соответственно, он подлежит вакцинации, потому что он не учтен в числе заболевших, - подчеркнула Елена Утемова. - Но если у человека есть какие-то сомнения, то он может сделать тест за свой счет.

КОНКРЕТНО

13400 доз вакцины придет до конца января

32400 доз поступит в феврале