Во Владимирской области перевозчики междугородних маршрутов вправе отменять рейсы и пропускать остановки

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Проблемы с движением общественного транспорта возникли в последнее время не только в областном центре, где жители ждут автобусов по 40 минут, но и на междугородних маршрутах. Пассажиры, которые ездят в Муром и Юрьев-Польский, жаловались, что перевозчики отменяют рейсы. В итоге люди покупают билеты на другое время, и за полчаса до отъезда свободных мест уже нет.

- Отвратительное транспортное сообщение по трассе Владимир - Муром. На остановке после моста и в Загородном набивается целая маршрутка. Именно маршрутка, потому что нормальных больших автобусов давно нет. Обратно в воскресенье выхожу на остановку до обеда, чтобы был шанс уехать до вечера, - жаловался один из пассажиров в социальных сетях сразу после новогодних праздников.

Багаж — у запасных выходов

Житель Владимира Алексей Котмышев, который часто ездит в Муром к родителям, подтверждает – проблемы с транспортом есть. Он рассказывает, что ходит либо автобус среднего класса «Волгабас-Ритмикс», либо микроавтобусы вместимостью до 18 мест.

- Человек может посмотреть расписание в интернете, приехать на автовокзал за билетом и тут же узнать, что данный рейс отменен. Также в автобусах нет багажных отделений, но билеты за багаж все равно приобретать нужно. Сумки приходится складировать у запасных выходов. В маршрутках всегда холодно и тесно, будто сиденья специально сдвинули, чтобы добавить дополнительную пару, - отметил Алексей.

Кроме того, по словам жителей, водители автобусов могут пропускать остановки, даже если на них люди, или же, наоборот, везти пассажиров стоя. Последнее вообще недопустимо. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства на наш запрос ответили, что перевозка пассажиров осуществляется только по посадочным местам, однако у них нет жалоб на то, что кто-то кого-то перевозит стоя. Оно и понятно. Разве кто-нибудь будет жаловаться на такое?

При этом чиновники из «белого дома» просят жителей, которым нужно добраться до сел, расположенных между городами, садиться на пригородные автобусы, а не садиться на проходящие рейсы. Например, в населенные пункты Юрьева-Польского района ходят прямые маршруты с автовокзала: №101 «Владимир-Шихобалово», №106 «Владимир-Цыбеево», №141 «Владимир-Чеково», №156 «Владимир-Зелени».

В любой момент поездку могут отменить

Вообще, в департаменте не отрицают, что количество рейсов в соседние города сократилось. Если взять тот же Муром — вместо положенных 20 рейсов выполняется в данный город только 8: в 7.10, 8.55, 10.30, 11.00, 11.45, 12.45, 17.00 и 19.15. И то, перевозчики в любой момент могут отменить поездку, потому что имеют на это право. Все дело в режиме повышенной готовности на территории региона из-за коронавируса. Пока он введен, абсолютно на всех междугородних автобусных маршрутах может сокращаться число рейсов, они могут срываться, а графики нарушаться.

- Перевозчик вправе на срок действия этих мер принять решение об изменении маршрута в отношении пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, - прокомментировали в департаменте транспорта.

Получается, что на время коронавируса можно делать в транспортной сфере вообще все, что угодно. С одной стороны, это для защиты перевозчиков, которые якобы страдают из-за коронавируса (что, кстати, еще надо доказать – никаких серьезных исследований об изменении трафика на территории региона не проводилось). А с другой стороны, кто защитит пассажиров, которые заранее покупают билеты на автовокзале, а потом с удивлением узнают, что их можно сдать из-за отмены рейса. При этом люди опаздывают на работу и не могут нормально спланировать свой день, потому что не знают, что перевозчики выкинут в следующий раз. Режим повышенной готовности как-никак.