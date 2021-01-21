Каждый владимирец должен государству две тысячи рублей

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Большинство из нас живет, даже не зная об этом долге. А все потому, что формально над нами он не висит дамокловым мечом, как, допустим, ипотечный кредит. Однако государственный долг региона, если он будет очень активно расти, может привести к серьезным проблемам. Таким как инфляция, снижение объемов инвестиций ьснижению прироста ВВП и так далее.

- Многие помнят кризис 1998 года в России, однако мало кто связывает его с госдолгом, - сказал первый вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Кузин, являющийся по совместительству директором департамента финансов, бюджетной и налоговой политики. – Для нас именно он стал уроком и толчком к тому, чтобы всегда стараться жить по средствам и не залезать в долг к будущим поколениям. Ведь тогда накопили у частных банков такие долги, что просто наступил момент, когда все рухнуло. И оттуда пошли все эти долги по зарплатам, по пенсиям и так далее. Поэтому никогда при мне Владимирская область не будет должна частному банку!

Вообще Владимирская область в 2020 году сумела сохранить государственный долг на одном из самых низких уровней в стране. Он составил три миллиарда 891,9 миллиона рублей. В ЦФО это самый маленький Госдолг. В этом плане 33 регион много лет положительно выделяется на фоне других субъектов РФ. По уровню долговой нагрузки на каждого жителя области мы оказались в десятку лучших регионов. У нас на человека приходится всего 2000 рублей.

- Поверьте, это немного. Ниже нас долговая нагрузка на человека только у Москвы. Все остальные субъекты Российской Федерации выглядят хуже нас. Есть регионы, где сумма Госдолга превышает размеры годового бюджета, - заметил Вячеслав Кузин. – Там долговая нагрузка на одного жителя достигает миллиона рублей!

Среди тех, кто имеет высокий Госдолг, традиционно входит Мордовия, Костромская и Калужская области. Кстати, как пояснили в администрации Владимирской области, последний регион во многом попал в число серьезных должников после того, как взял на себя обязательства по обустройству площадки для зарубежного инвестора, который изначально должен был прийти к нам (речь о заводе «Фольксваген»). Затраты были настолько серьезными, что в Калужской области до сих пор «приходят в себя».

КСТАТИ

Еще один позитивный момент – на 1 января 2021 года Владимирская область не имела просроченной кредиторской задолженности. В России не так уж много регионов, которые сумели добиться таких же показателей в коронавирусный год.