Мэрия Владимира может расторгнуть контракт с транспортной компанией «АДМ»

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В январские морозы владимирцам по 40 минут приходилось ждать общественного транспорта на остановках. Жители жалуются, что из-за сбоя графиков движения они едут в заполненных автобусах и опаздывают на работу. И, как вишенка на торте, в давке никто не вспоминает о социальной дистанции. Как итог, сотрудники мэрии отреагировали предписаниями в адрес всех перевозчиков. А основными в городе являются компании «Владимирпассажиртранс» (муниципальная) и «АДМ» (частная).

Параллельно представители мэрии ежедневно проводили мониторинг соблюдения условий муниципальных контрактов компаниями-перевозчиками, в которых четко указаны интервалы движения. Больше всего условия нарушались на маршрутах, которые обслуживает компания «АДМ».

- Перевозчики должны отчитываться перед отделом транспорта и связи об устранении нарушений. Но мэрия не вправе накладывать на них штрафные санкции. Самой острой формой может быть расторжение контракта за систематическое нарушение обязательств. Компания «АДМ» действительно допускает сбои, сокращено количество автобусов. Но и другим перевозчикам тоже делали замечания по этому поводу. В настоящее время я не могут подтвердить, что контракт с «АДМ» будет расторгнут. Это будет решать комиссия по организации общественного транспорта, где мы, как заказчик, представим все документы по выполнению и невыполнению контрактных обязательств. Точная дата сбора комиссии пока не определена, - прокомментировал Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.

Как сообщают наши источники, собственники частной компании «АДМ» уволили генерального директора Размика Арустамяна. Однако от самой компании оперативный комментарий получить не удалось.

Также по нашим данным, многое в ближайшее время будет зависеть от дальнейших действий компании. Если вдруг «АДМ» будет допускать сбои и дальше, то мэрия объявит конкурс на нового перевозчика.

А вот эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта, хоть и встали на сторону жителей, считают, что виноваты в сложившейся ситуации не только перевозчики, но и сама система взаимодействия между мэрией и транспортными компаниями. Перевозчики говорили представителям ОНФ, что автобусы ломаются, а передвижение по городу затрудняют мелкие ДТП.

- Город должен перейти на брутто-контракт. Когда перевозчик не гоняется за пассажирами, мы уберем эти гонки с улиц. Потому что перевозчик будет получать деньги за километраж, а не за перевезенных пассажиров, – отметил эксперт ОНФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.