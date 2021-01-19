Начало второй рабочей недели 2021 года ознаменовалось не только морозами, но и совершенно невероятной новостью – лидер легендарной панк-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий собирается участвовать в выборах в Госдуму. Причем от Владимирской области. Об этом было написано в ряде телеграм-каналов. Более того, руководить его региональным штабом якобы должен представитель регионального отделения ЛДПР Валерий Пузанов.- Да, это правда, желание идти на выборы в Госдуму от нашего региона у Сергея Евгеньевича есть, - сообщил нам Валерий Пузанов. – Однако пока это только желание. Насколько я знаю, Паук ведет переговоры об этом с руководством федерального отделения партии. Впрочем, окончательного решения еще нет. В течение ближайшей недели, а может и двух все станет окончательно ясным.Что касается, информации о том, что региональный штаб лидера «Коррозии Металла» возглавит Валерий Пузанов, то это тоже правда.- Предложение мне такое поступило, - сказал Валерий. – Мы с Сергеем Троицким знакомы с 1995 года. Познакомились мы в ЛДПР, когда он презентовал свой альбом Владимиру Жириновскому. С тех пор поддерживаем отношения.Как сообщил Валерий Пузанов, выбор на Владимирскую область пал, так как она находится недалеко от Москвы. Так что здесь можно неплохо развернуться. А то, что Троицкий может добавить огня предвыборной кампании во Владимирской области, сомневаться не приходится. В 2012 году он уже участвовал в одной предвыборной компании, когда боролся за пост мэра подмосковных Химок, и тогда запомнился рядом весьма скандальных высказываний и перформансов. Собственно, по его собственным словам, он хотел тогда добавить «угару» в процесс выборов.А еще Сергей Троицкий известен тем, что выступал за вырубку Химкинского леса в 2010 году. Как он писал тогда у себя в ЖЖ: «Я полностью приветствовал вырубку ХИМКИНСКОГО ЛЕСА и требую как можно скорее ее возобновить! Этот лес, в общем-то, дико завален мусором, там постоянно тусуются бомжи, наркоманы, педофилы, а также бешеные псы и ЛИСЫ, которые устраивают жуткие набеги на курятники по всей московской округе!»Тащемта, будем ждать развития событий, например.