В ночь с 18 на 19 января православные жители региона отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этом году из-за коронавирусной инфекции богослужения и обряды омовения пройдут с ограничениями. Вход в храмы разрешен в медицинских масках и при условии соблюдения социальной дистанции. Что касается купелей, то до последнего не было известно, удастся ли их оборудовать. В итоге сделают около сорока иорданей, но сам процесс окунания в купель ограничат санитарными мерами. Перед погружением в ледяную воду жителям нужно будет находиться в полутора метрах друга от друга. Кроме того, палатки для обогрева сделают из расчета четырех квадратных метров на человека.- Маски желающим окунуться не нужны. У официальных иорданей будут дежурить 68 сотрудников МЧС и медики, - объяснил Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области. - К купели разрешено подходить по одному человеку и окунаться, желательно, по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов мозга. В воде нужно находиться не больше одной минуты.На водоемах, где жители самостоятельно организуют прорубь, купаться запрещено. За этим будут следить представители органов местного самоуправления. Кстати, даже во Владимире два водоема— озеро Гусинка и Заклязьменский пруд - вычеркнули из списка. По заявлению мэрии там невозможно организовать поток верующих так, чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора. В итоге, окунуться можно будет только на Семязинском пруду на улице Пригородной и на озере Глубокое в Загородном парке.В прошлом году в воду окунулось более 14 тысяч человек. В 2021-м желающих, по предварительным данным, будет меньше - ожидается около 12 тысяч. Представители Роспотребнадзора вообще рекомендуют воздержаться от крещенских купаний из-за распространения коронавируса. Не настаивают на омовении и представители Владимирской епархии.- Церковь положительно смотрит на эту традицию, но купание в проруби не освобождает человека от грехов. Надо понимать, что важно добро и милосердие, покаяние в своих грехах. Поэтому омовение должно быть наполнено духовным смыслом. Если окунание — лишь повод доказать что-то окружающим и показать себя — это не подвиг. Отмечу, что церковь в Крещение не обязывает людей к этому обряду, но если они решают все же прийти, мы призываем соблюдать все санитарные нормы, - сказал отец Александр, представитель общественного совета при УМВД России по Владимирской области.А В ЭТО ВРЕМЯПьяных не пустятЗа общественным порядком проследят 350 сотрудников полиции, 93 представителя народных дружин, 34 — Росгвардии, 27 — частных охранных организаций и 14 казаков. На местах планируется задействовать 105 служебных машин.- Будем пресекать нахождение людей в нетрезвом виде, в том числе и тех, кто приедет на машине. Сотрудники ГИБДД проконтролируют подъездные к водоемам пути и парковки. Забор крещенской воды также будет под наблюдением, - отметил Сергей Вдовин, начальник управления обеспечения охраны общественного порядка регионального УМВД.КСТАТИМедики напоминают, что подобные мероприятия противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми и гинекологическими заболеваниями, диабетом, больными почками. От купания следует воздержаться тем, кто простужен или недавно выздоровел, а также детям.