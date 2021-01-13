2020-й год испытал на прочность не только систему здравоохранения, но и личные отношения. Не все семьи смогли пережить самоизоляцию — жизнь бок о бок в круглосуточном режиме обнажила проблемы в отношениях и зачастую приводила к их распаду.Но, несмотря на это, количество разводов в городе сократилось. Как считают во владимирском ЗАГСе, переломить статистику помогла «гостиная примирения». Этот совместный проект чиновников и команды некоммерческого партнерства «Владимирская региональная ассоциация медиаторов».В гостиную примирения ЗАГС направляет пары, которые пришли подавать на развод. Также она открыта и для других кризисных пар, у которых есть желание сохранить брак, но нет понимания, как это сделать.Спасти ради детейПеред медиатором (специалист по урегулированию споров) в гостиной примирения сидят два человека. Когда-то они считали себя парой. Теперь — отдельно он и отдельно она. И есть третий стул. Он только кажется пустым. Его медиаторы оставляют, чтобы напомнить мужу и жене еще об одном человеке в этой семье, который всегда жертва в войне супругов. Это стул для ребенка.- Наш проект про мужа и жену, но, в конечном счете, для детей, — говорит руководитель проекта Елена Фомина. – Мы помогаем договориться, понять друг друга супругам на грани развода и тем, кто уже расторг брак. Когда семья трещит по швам, когда родители делят имущество, ругаются из-за алиментов, в центре конфликта стоит ребенок. Именно ему приходится делать непосильный выбор: кого он больше любит маму или папу. А для него это противоестественно! Семейные войны приводят к тому, что дети сталкиваются с серьезными психологическими проблемами: от будущих комплексов в построении собственных отношений до суицидальных наклонностей. Вот об этом нужно думать!По проекту медиаторы планировали, что бесплатные консультации получат не меньше 70 семей. Но спрос оказался в два раза выше: за год медиаторы поработали со 124 парами (работа включала 478 встреч и консультаций). А были еще консультации по телефону.— Мы просто не могли отказать семьям. Пандемия стала катализатором: одни пары самоизоляция сделала крепче, другие не выдержали этого испытания и оказались на грани развода. В норме мы проводим не больше двух медиативных встреч за день, а этим летом, когда сняли режим самоизоляции, у нас было по четыре приема в день. Медиаторам приходилось работать и в выходные, мы даже перестали вести счет телефонным консультациям, — рассказала Елена Фомина.Сделал предложение во второй разИстории всегда разные, как и итог встреч с медиатором. Однажды процесс развода супругов закончился… повторным предложением руки и сердца.- Ко мне обратилась молодая пара с двумя детьми. Дочке было 2 года, а сыну - 4. Муж и жена пришли в полной уверенности, что жить вместе больше не смогут. Он устал от ежедневных претензий, она – от равнодушия. У каждого была своя правда: ее переполняла обида на то, что муж не видит и не понимает, как ей трудно вести домашнее хозяйство и растить детей, а он считал, что зарабатывая деньги, полностью выполняет свой отцовский долг, — вспоминает Елена.При помощи посредника они смогли увидеть ожидания каждого, разочарования и обиды. А когда они поняли друг друга, простить было уже несложно. И они решили начать все с чистого листа. Вот тогда супруг и преподнес жене кольцо, вновь предложив ей руку и сердце.Но были и такие трудные беседы, когда из-за агрессии партнеров друг к другу приходилось подключать сразу нескольких медиаторов. Были и случаи, предугадать исход которых никто не мог.— Ко мне пришла женщина. Усталая, грустная, все время плакала и просила спасти ее брак. Видно было, что она уже давно не живет для себя, погрязла в проблемах, жаловалась на мужа, на то, что он выпивает. Я предложила прийти на встречу вместе с супругом, но она была уверена, что он ни за что не станет общаться с медиатором. Через некоторое время после нашей беседы, она вдруг пришла совершенно другой – прекрасно одетая, макияж, каблуки. И говорит, что забирает сына, уезжает к маме и сама хочет развода. Я, конечно, пожелала ей удачи, но с сожалением признала, что как медиатор, не смогла сохранить семью. И каково же было мое удивление, когда через пару недель звонит… муж и просит спасти их брак. Они встретились вместе в Гостиной примирения. Открыто и без обиняков обсудили проблемы и оба признали, что друг без друга не смогут быть счастливы. Так что «продолжение следует», — говорит Елена.У владимирских медиаторов большие планы на будущее – скоро откроется медиативный ресторан, где на базе одного из кафе семейные пары или пары, которые только собираются вступить в брак, будут проходить медиативные тренинги. Они помогут им лучше понять друг друга, уберегут от ошибок и конфликтов.Кроме того, медиаторы проводят беседы с парами, подающими заявление в ЗАГС на регистрацию, читают лекции для будущих родителей в областном Перинатальном центре в рамках «Школы материнства».— Мы давно работаем с семьями в состоянии кризиса, и меня часто спрашивают, что можно посоветовать парам, чтобы сохранить семью. Мой совет – обнимайтесь, минимум восемь раз в день! Нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы показать, что ты кого-то любишь, - подчеркнула Елена Фомина.КОНКРЕТНОДоговориться о встрече можно по телефонам: 8-903-645-58-83, 8-915-770-84-82. Медиаторы работают бесплатно.