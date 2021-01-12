В региональном МЧС подвели итоги новогодних каникул. С 1 по 10 января во Владимирской области произошло 70 пожаров, в которых погибло пять человек и было спасено 12. В прошлом году за этот же период погиб лишь один, а возгораний было на пять меньше.В 2021 году на 25 процентов выросло количество пожаров в жилом секторе. При этом значительно чаще, чем в прошлом году, их причиной становилась неисправность печей и дымоходов (19 раз). Еще 16 возгораний случилось из-за нарушений эксплуатации электрооборудования.Люди погибли в пяти пожарах. Один из них случился 2 января в селе Клязьминский городок в Ковровском районе. 65-летний мужчина выпил и решил покурить. Вот уж воистину вредные привычки.А 3 января в Собинке погиб 55-летний мужчина. Он сделал у себя в гараже печь, но самодельная конструкция была небезопасна. Огонь вырвался наружу, а мужчина был внутри и не смог выбраться.6 января в Гусь-Хрустальном погибла 28-летняя женщина. Пожар также начался с сигареты. При этом девушка смогла выйти из горящей квартиры, но вместо того, чтобы побежать вниз к выходу, она поднялась на верхние этажи и задохнулась. В этот же день, в том же районе и по такой же причине погиб бездомный мужчина, который забрался в нежилую часть двухквартирного дома.Последний смертельный пожар, предварительно из-за технической неисправности электрооборудования, случился 9 января в Муромском районе. Огонь унес жизнь 66-летнего пенсионера.- Если сравнивать новые данные с прошлогодними, то количество пожаров, возникших по причине неосторожного обращения с огнем, сократилось на 22% - произошло 24 возгорания. По-прежнему основными причинами остаются неисправность электрооборудования и нарушение правил эксплуатации печей. При этом ни одного пожара, связанного с использованием пиротехнических изделий, на территории области допущено не было, - отметил начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин.Были в области и крупные пожары, которые обошлись без жертв. Так, 4 января в Собинке загорелся трехэтажный аварийный дом. Лишились крова 80 человек. 5 января в поселке Мстера Вязниковского района вспыхнули торговые ряды. Одна из основных рассматриваемых причин данных пожаров — неисправная электропроводка.На воде также случилось ЧП. Несмотря на прочность льда, вечером 4 января в Гороховецком районе на реке Суворощь утонул мужчина. Известно, что он вместе с товарищем утром отправился на рыбалку. Позже друг сказал, что ему надо съездить по делам, после чего оставил мужчину у водоема и пообещал приехать. Когда друг вернулся, приятеля на льду уже не было. Родственники рыбака сказали, что домой он не возвращался. Прибывшие на место работники спасательной станции Гороховца достали из воды тело погибшего 57-летнего мужчины.