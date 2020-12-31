Уже известно, что московские школьники останутся дома до 18 января, а вот владимирским ученикам о продлении каникул можно только мечтать. Школы обещают открыть в срок — 11 января. Но в условиях тотальных запретов на развлечения, даже до этого срока надо как-то протянуть. Чем же можно занять своих чад.Нововведением этого года стали дистанционные занятия. Такие сейчас проводит Кванториум, Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33». В каникулы дети узнают о традициях празднования Нового года в разных странах.Также школьникам предложат научно-исследовательские, художественные, исторические программы, квесты.- На всех сайтах управления образования и учреждений размещена подробная программа, по которой может заниматься ребенок. И, конечно же, хочется сказать родителям, чтобы они воспользовались этими каникулами и качественно провели время со своими детьми, - подчеркнула Ольга Беляева.Тем временем, пусть и не для всех, а только для одаренных детей, но в области традиционно в новогодние каникулы работают лагеря с дневным пребыванием. Этот год не стал исключением. Хотя лагерей всего четыре — по два в Ковровском и Меленковском районах.- Открыт лагерь для одаренных старшеклассников в Ковровском районе на 100 человек, который будет работать до 3 января, - рассказала Ольга Беляева, директор образования. - И с 3 по 8 января откроется лагерь на базе «Лесной сказки» в Юрьев-Польском районе. Кроме того, три тысячи школьников будут ездить по самым известным достопримечательностям Владимирской области.КСТАТИСейчас на больничном находится 2 процента педагогов (было 9 процентов). 481 человек уже сделали прививки против коронавируса. В лидерах — Меленковский, Камешковский районы, Владимир и Радужный.А В ЭТО ВРЕМЯСитуация в детских садах остается стабильной. В регионе только один детский сад был полностью закрыт на карантин. Он находится в Вязниковском районе. Еще в 22 детских садах закрыто по одной группе. Самая неблагополучная ситуация сложилась в Гусь-Хрустальном и Муроме.