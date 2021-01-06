В храмах Владимирской области состоятся все запланированные рождественские службы. Они пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, уверяют во Владимирской епархии. Среди основных — установка санитайзеров для рук, дезинфекция икон, ношение масок и одноразовая посуда для причастия. Во Владимирской епархии отмечают, что не ожидают больших потоков, как в прошлые годы. По данным настоятелей храмов региона, количество прихожан сейчас снизилось в три, а то и в пять раз.- Предписаний по разделению потоков людей нет. Но масочный режим и соблюдение социальной дистанции обязательны. В храмах даже устанавливают информационные плакаты для прихожан. Естественно, массовых замечаний с нашей стороны не будет, надеемся на ответственность людей, - объяснили представители Владимирской епархии.В главных храмах области будут усилены проверки сотрудников Роспотребнадзора и полиции. Если они увидят человека, не соблюдающего масочный режим или социальную дистанцию, ему сделают замечание, в худшем случае — попросят выйти.Священнослужители могут быть без масок, так как дистанция между ними и прихожанами больше полутора метров. Но при близком контакте на таинствах исповеди и причастия священникам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты. Со всеми настоятелями приходов руководство епархии провело беседу о соблюдении масочного режима.Организация крестных ходов — шествия прихожан вокруг церкви — остается под вопросом. Возможно, их отменят вообще. А вот причастие состоится и ночью, и утром. После каждого человека лжицу — небольшую ложку с крестом на конце рукояти — будут дезинфицировать.В Успенском соборе богослужение начнется в 17.00 6 января, затем, в 23.00, - рождественская служба, которая продлится до двух часов ночи. В 9.00 в кафедральном соборе пройдет праздничная литургия.А ТЕМ ВРЕМЕНЕМНа территории Богородице-Рождественского монастыря во Владимире создали медиацентр, где будут записывать просветительские передачи, интервью с представителями епархии и проповеди. Материалы разместят в интернете: на сайте епархии, в Инстаграме и YouTube. Также рассматривается вариант ведения прямых трансляций богослужений, чтобы прихожане, не рискуя своим здоровьем, смогли из дома посмотреть службу.