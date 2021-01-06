Журналисты «Комсомолки» продолжают подводить итоги 2020 года. На очереди - криминальные события.17 лет строго режимаВ 2020 году завершился суд по одному из самых резонансных преступлений региона, которое совершили жители поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. 22-летний парень убил егеря и вместе с отчимом угнал машину погибшего. В декабре обвиняемым вынесли приговор.Как установил суд, в конце мая 2019 года отчим и пасынок пошли на охоту, которая в это время была запрещена. В лес Собинского района их подвез знакомый, но потом охотники с ним поругались, и он уехал. Когда браконьеры начали стрелять, егерь — 55-летний житель деревни Березники Собинского района — приехал на звук на служебном УАЗе. Пасынок спрятался в кустах, а отчим пошел разбираться с лесником, который потребовал выдать других нарушителей. Сотрудник охотхозяйства стал с фонарем осматривать окрестности. В этот момент 22-летний Павел выстрелил ему дробью в голову. Лесник умер от ран, а браконьеры, бросив его тело, угнали автомобиль и спрятали в кювете около поселка Бакшеево Московской области. Отчиму Александру предъявили обвинение за неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а Павлу – за угон автомобиля и убийство в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности. По приговору суда от 11 декабря 2020 года пасынок получил семнадцать лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, а отчим - четыре года и семь месяцев колонии строгого режима.Убил за незаконную добычу рыбыЕще одно громкое преступление произошло также в Собинском районе. 6 июля отец и 15-летний сын приехали на частный водоем. Подросток спрятался в кустах с велосипедами, а отец пошел снимать оставленную накануне ловушку для рыб. Нарушителей заметил 38-летний мужчина, охранявший карпятник, и выстрелил в воздух. Отец побежал, но мужчина с дробовиком пошел ему наперерез. Увидев вдалеке силуэт подростка и приняв его за похитителя рыбы, он в него выстрелил. 15-летний школьник скончался. Было возбуждено уголовное дело за убийство. Стрелявшего отправили в СИЗО и через два месяца выпустили — не было оснований для продления срока, ведь мужчина не судим, имел работу, где его характеризовали как хорошего сотрудника. Он не признал вину в убийстве и хотел, чтобы статью переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Тогда прокурор подавал в суд жалобу — стрелявший не может быть на свободе. Только после апелляции мужчину вновь поместили под стражу. Следствие продолжается.Скандалы годаЭтот год запомнился и тремя коррупционными скандалами. В ноябре уголовные дела возбудили в отношении экс-директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина и гендиректора «Владимиртеплогаза» Александра Королева. Их обвинили в присвоении: первый якобы на бюджетные деньги купил оборудование за 121 миллион, которое, как позже выяснилось, стоит 40 миллионов, а второй якобы выплачивал себе и своим заместителям неположенные премии.В компании, которой руководил Королев, не согласны со следствием. Там говорят, что начальник и другие сотрудники были премированы ООО «Владимиртеплогаз» на основе выполнения годовых ключевых показателей эффективности, в том числе - показателя по увеличению дохода компании. Сам Александр Королев вины не признает.Не согласен с обвинением и еще один фигурант коррупционного скандала – директор департамента имущественных и земельных отношений Павел Панфилов, которого обвиняют в получении взятки — 9 миллионов рублей — от строительной фирмы. Его задержали 4 декабря и заключили под стражу до 24 января 2021 года.Угнал экскаватор и тут же опрокинулся в траншеюОдним из самых нелепых преступлений года стал угон экскаватора во Владимире 21-летним парнем. В ноябре на Октябрьском проспекте тепловики готовились к зиме и раскопали траншею. И вот как-то ночью нетрезвый молодой человек каким-то образом попал на огороженную площадку, завел экскаватор и, проехав на нем несколько метров, опрокинулся в ров. Выбравшись, он пересел в другой экскаватор и упал уже в траншею, где находилась труба теплотрассы. В итоге, без отопления остались почти две тысячи жителей. Подозреваемого с ожогами госпитализировали, позже он объяснил, что хотел попробовать свои силы в управлении спецтехникой. Расследование уголовного дела за угон продолжается. Парень задержан.Поселок без связи, поезд без рельсовА в Гороховецком районе 43-летний мужчина захотел заработать на сдаче проводов в пункт приема лома. Вот только откуда их взять? Мужчина отрезал два телефонных провода и оптоволоконный кабель в своем поселке и оставил жителей без связи и интернета. Мужчина сдал провода и успел потратить деньги. В ходе следствия он возместил ущерб.Наконец, в Гусь-Хрустальном трое жителей решили не мелочиться, как в рассказе Антона Чехова «Злоумышленник» - когда герой Денис Григорьев отвинтил гайку с рельсов, чтобы сделать из нее груз для рыбалки. Наши «герои» воровали они не гайки, а железнодорожные пути. Только за один раз они вывезли на машине 940 килограммов рельсов и болтов! С собой у них были инструменты, которыми они разрезали металл. Фраза Чехова: «Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов» также подходит к данному преступлению. Если бы полицейские вовремя не обнаружили пропажу рельсов, то могла бы произойти трагедия.Материалы подготовлены при поддержке пресс-службы УМВД России по Владимирской области.