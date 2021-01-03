Владимирская область — находка для режиссеров. Где только не ступала нога съемочных групп больших киностудий: и во Владимире, и в Муроме, и в Гусь-Хрустальном, и в купеческом Гороховце. Но особенно любят режиссеры древний Суздаль.Сегодня будем вспоминать самые яркие зимние фильмы и курьезы, которые происходили во время съемок.И уносят меня три белых коняПожалуй, самым волшебным новогодним фильмом всех времен остается «Чародеи». Сказочные пейзажи режиссер решил поискать в Суздале. И нашел! Правда, снега в апреле было маловато. А в фильме мороз да сугробы. Но выход нашелся.По воспоминаниям суздальского фотографа и краеведа Юрия Белова, рабочие съемочной группы стали сгребать снег и делать из него сугроб. И когда снимали с нужной стороны, то создавалось ощущение, что вокруг белым-бело.«Звездой» фильма стал местный гостинично-туристический комплекс «Турцентр», который превратили в институт НУИНУ. Помните полет Алены на метле вокруг здания? Благодаря чудесам съемки, институт «собрали по кусочкам»: к зданию московской гостиницы «Союз» приделали двускатную крышу суздальского ГТК.Снимали в Суздале и праздничный банкет, где Иван смог расколдовать свою возлюбленную, а Сатанеев оказался на коне крыши. Спасение Гафта-Сатанеева снимали в несколько этапов. Актеру было очень страшно, поэтому для него была сделана невысокая декорация, которую увенчала голова лошади. Гафт забрался на этого коня, а до земли было всего метров тридцать.Было на съемках и еще одно «чудо». Когда снимали сцену, во время которой Иванушка прошел сквозь сцену, над ГТК неожиданно зависла яркая точка. По словам второго режиссера картины Юлии Константиновой, девушки закричали, а Александр Абдулов замер от неожиданности. Пока камеру поднимали, она исчезла. Мистика да и только!Сшил сбрую для свиней, а потом их «оседлал»Еще одна любимая многими россиянами сказка - «Морозко» Александра Роу. И хотя этот фильм снимался не во Владимирской области, к нему имеет отношение наш земляк, король русской тройки Владимир Фомин!Практически ни один советский фильм, в котором снималась тройка лошадей, не обходился без Фомина. Его приглашали консультантом, его снимали в общих планах. А когда по сценарию тройкой должен был управлять главный герой, Фомин всегда сидел где-нибудь внизу и держал вожжи, чтобы лошади слушались. В фильме «Морозко» кроме тройки лошадей пришлось съезжать и тройку… свиней. Фомин тогда сам сшил для них маленькую сбрую.Метель создавали ветродуиСамым первым фильмом, снятом в Суздале, считается «Метель». За основу режиссер Владимир Басов взял одноименную повесть Александра Пушкина.Почти все сцены фильма сняты на фоне суздальских пейзажей и улиц. Съемки проходили в Покровском соборе Покровского женского монастыря, «Дом Собакина» и «Крыльцо Григория Грязного» поставили возле Архиерейских палат. Венчание Марьи Гавриловны с Бурминым проходило в Никольской церкви около кремля.«В полях под городом Суздаль происходят странные вещи. Только стемнеет, и уже ревут ветродуи: четыре «вертолета» стоят на снегу и поднимают бешеной силы ветер. Суетятся люди в унтах и куртках – форма полярных летчиков, а из автобуса выходит в легких туфельках прямо в снег стройная белокурая девушка со шкатулкой в руках, в теплом капоте, сшитом по моде 1812 года, и бежит к саням. Там нетерпеливо топчется кучер Терешка, и беседует с конюхом Володей, который привез из Владимира на съемки «Метели» лошадей, и дает актеру наставления, как сделать тройку послушной» - писали в журнале «Смена».Многие местные жители стали артистами, а работники ВНИИССа помогли создать искусственный снег. Снялся в фильме и король русской тройки Владимир Фомин. Во всех своих интервью он говорил, что «Метель» - один из его любимых фильмов. Однажды он даже выручил режиссера во время съемок. Когда главный герой Олега Видова ехал на венчание в сильную метель, у лошади лопнула супонь - кожаный ремень для стягивания клешней на хомуте. Но у Фомина был с собой запасной ремешок. И только после того, как фильм вышел на большие экраны Владимир Иванович заметил, что ремень оказался другого цвета.Ради съемок ученики «переехали» в другую школуЕще один сериал, создающий новогоднее настроение - «Елки», которые растянулись аж на семь частей. Некоторые сцены «Елок Последних» снимали в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района.Режиссер Тимур Бекмамбетов выбрал здание старой школы, где занимались ученики 5-11 классов. На время съемок детям пришлось переехать в здание начальной школы.Для кино искали массовку: детей 7-12 лет, девушек и парней 15-25 лет, женщин и мужчин 35-60 лет. А еще хотели снять классического деревенского мужика от 50 лет и старше, который сыграл бы водителя «пазика». Ему нужно было сказать всего одну фразу.К слову, фильм хоть и новогодний, но снимали его, когда было тепло. Местная жительница, принявшая участие в съемке, вспоминает: «На дворе +18, а на съемочной площадке — морозная зима. Но мы же актеры! Дрожали и подпрыгивали на морозе, растирали замерзшие щеки! Зимний лес был красив, искусственный снег блестел и переливался на весеннем солнышке».Включайте любимые фильмы и ищите просторы владимирской земли. Хорошего просмотра!