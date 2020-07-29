2020-07-28T17:26:53+03:00
Общество

Считайте ваши денежки: во Владимире отчитались о доходах и расходах за прошлый год

Вопреки ожиданиям, бюджет оказался бездефицитным
Ирина Мальцева
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во Владимире прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2019 год, на которых чиновники отчитались об итогах развития областной столицы. Из-за «коронавирусных» ограничений слушания впервые прошли в онлайн-формате. Кстати, областной бюджет обсуждался на публичных слушаниях также в интернете.

По плану доходы бюджета в 2019 году составляли 6 миллиардов 683 миллиона 651 тысяча и 100 рублей. Предполагалось, что расходы превысят доходную часть на 339 миллионов (7 022 469 тысяч рублей). Но итоги оказались более радужными: доходная часть бюджета города за 2019 год исполнена в сумме 7869 с половиной миллионов рублей или 102,8% к плану года, а расходная часть – 7770 с половиной миллионов или 98,3% к плану. В итоге от городского бюджета по итогам года еще и осталось 99 миллионов рублей, хотя изначально планировалось, что дефицит бюджета составит 91,2 миллиона. Добиться этого удалось, предельно сократив расходы бюджета. Например, владимирские чиновники отказались от коммерческих кредитов, а воспользовались государственными, где ставка заметно ниже, а значит – выгоднее. Кроме того, удалось увеличить и доходы бюджета. В том числе за счет налогов: владимирцы стали больше платить по имущественным налогам, так как налог теперь высчитывается исходя из кадастровой стоимости жилья, а кроме того, городу передали сборы по акцизам на сидр, пуаре и медовуху. В целом налоговые доходы составили 37,3% бюджета или 2934,7 миллионов рублей.

Как и обещали, практически три четверти городского бюджета ушло на социалку. На поддержку различных категорий населения, здравоохранение, образование и культуру потратили рекордную сумму - 5,2 миллиарда рублей! Как отмечают чиновники, все социальные обязательства городского бюджета и практически все установленные целевые показатели муниципальных программ были выполнены. На образование ушло 4674,2 миллиона рублей, на социальную политику - 626,7 миллиона, на культуру - 291,9 миллиона рублей.

Обсуждать бюджет на следующий год депутаты начнут уже осенью. Не исключено, что расходы бюджета заметно возрастут, ведь народные избранники вместе с городскими чиновниками и активистами надеются вернуть здравоохранение на муниципальный уровень, а, значит, содержать городские больницы и поликлиники, а также горздравотдел придется из владимирского бюджета. Впрочем, сколько на это потребуется денег, пока неизвестно: экономисты еще не провели точный подсчет. Да и больницы городу еще никто не вернул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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