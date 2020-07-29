2020-07-28T17:21:52+03:00
Общество

Во Владимирской области на улицах и в парках стало опаснее

По сравнению с прошлым годом число преступлений увеличилось в несколько раз
Виктория СУХОВА
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..Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Но иногда без нее мы бы не знали, как страшно и опасно жить. Дело в том, что Владимирстат собирает информацию не только об экономической или демографической ситуации в регионе, но и о криминогенной обстановке. На днях ее представители опубликовали данные по преступности во Владимирской области в первом полугодии 2020 года.

Воровство – на первом месте

Всего в регионе за шесть месяцев зарегистрировано 4258 преступлений. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 10,3 процента.

Самым «популярными» преступлениями стали: кража (1454 случая), мошенничество (554 случая), грабеж (155 случаев). Кроме того, за полгода в регионе совершили 24 убийства, 43 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 3 изнасилования, 9 разбоев.

Почти на 9 процентов выросло число экологических преступлений, к которым, в частности, относятся загрязнение вод, порча земли.

Что касается преступлений, связанных с наркотиками, то их число уменьшилось на 2,6 процента (меньше на 301 преступление). При этом почти две трети дел этого направления пришлось на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических веществ.

Сократилось и число дел, связанных с незаконным оборотом оружия. По сравнению с прошлым полугодием выявлено 33 случая – на 28,3 процента меньше. Вместе с тем на 25 процентов выросло число преступлений с использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Интересно, что количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, снизилось на 12,7 процентов и 25 процентов соответственно.

Чаще всего нарушает закон безработная женщина

Больше тысячи преступлений были совершены в общественных местах -на улицах, площадях, парках и скверах. Причем 156 эпизодов (из 600) были отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Владимирстат составил портрет преступника в зависимости от пола, возраста и источника доходов. Из 1799 фигурантов чаще всего закон нарушала женщина (326 случаев против 100 случаев с несовершеннолетним преступником), ранее судимая (542 случая) и не имеющая постоянного источника дохода (1163 случая).

Также преступления совершают и организованной группой. В январе-июне их число составило 19 человек, что в 2,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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