Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 июля 2020: количество разводов из-за коронавируса снизилось на 40 процентов

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев зарегистрировали в Гусь-Хрустальном районе и Владимире — по семь случаев. А вот как распределились остальные заболевшие:

- 6 сл. в Ковровском,

- по 2 сл. в Муромском, Меленковском районах и городе Радужный.

Удивительно, но более половины районов области вообще имеют нулевую статистику по новым случаям заболевания COVID-19. Либо у нас действительно все прекрасно, либо тестов на всех не хватает.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5516 случаев заболевания (953 сл. в г. Владимире, 795 сл. в Гусь-Хрустальном, 652 сл. в Петушинском, 491 сл. о. Муром, 445 сл. в Ковровском, 425 сл. в Александровском, 309 сл. в Собинском, 284 сл. в Вязниковском, 257 сл. в Юрьев-Польском, 194 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 131 сл. в Меленковском, 90 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 56 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 33 сл. в Гороховецком).

Тем временем, Владимирстат опубликовал статистические данные по демографическим процессам во Владимирской области в первом полугодии 2020 года. И они четко показывают, как сильно коронавирус повлиял на несколько моментов в жизни владимирцев.

Например, из-за того, что, начиная с марта многие организации временно прекратили свою работу, жителям 33 региона пришлось отложить на потом некоторые судьбоносные решения. Так, закрытые ЗАГСы уменьшили количество разводов. Если в 2019 году с января по май развелись 2253 человека, то в этом году за то же время на развод подали и добились его всего 1328 человек. То есть число разведенных сократилось более чем на 40 процентов.

Впрочем, число зарегистрированных браков тоже снизилось. Хоть и не так сильно — где-то на четверть (1476 в 2020 году против 1972 в 2019-м). Очевидно, что столь высокая разница сложилась из-за весенних месяцев, когда режим самоизоляции был самым строгим.

Тот же режим самоизоляции серьезно повлиял на прирост населения. Впервые за долгое время количество населения в регионе уменьшилось. Виновата в этот вовсе не низкая рождаемость. Или высокая смертность. Их показатели остались приблизительно на том же уровне.

На изменившиеся цифры, скорей всего, повлияли миграционные процессы. За январь-май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост уменьшился на 82,2% и составил 254 человека, или 4,5 на 10 тыс. человек населения области. Причем практически перестали ездить к нам из других регионов России. Коронавирус заставил всех нас сидеть по домам, практически к нулю свел трудовую миграцию. Так что удивляться особо нечему.