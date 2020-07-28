2020-07-27T17:30:51+03:00
Общество

Владимирские садики вновь принимают детей, но не всех

До сентября могут ходить не более 70% от всех воспитанников
Ирина Мальцева
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Детсад №7.Детсад №7.Фото: Ирина Мальцева
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С 27 июля владимирские садики начали работать в обычном режиме. До этого с середины марта из-за «коронавирусных» ограничений дети были вынуждены сидеть дома, а те, у кого оба родителя вышли работать в офис или на производство официально, могли рассчитывать на места в дежурных группах.

Сегодня к тем детям, что посещали дежурные группы, прибавилось еще двести дошколят, говорят в мэрии. Уже полностью открылись 89 детсадов в городе. Правда, с соблюдением определенных ограничений. Например, в городе до коронавируса посещали садики двадцать тысяч ребятишек. Но до сентября по требованию регионального управления Роспотребнадзора прийти в сады сможет не более семидесяти процентов от списочного состава.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

- Летом, когда многие уезжают в отпуска и в деревни, в детские сады традиционно ходит половина воспитанников. Мы поговорили с родителями, составили списки, мы это требование выдерживаем. Сегодня у нас семьдесят детей, завтра будет уже более ста, а на сентябрь по списочному составу 406 детей придется на два корпуса, - рассказывает заведующая детским садом №7 Татьяна Лукьянова.

А вот малышей, которые только получили путевки в детские сады, пока принимать не будут. Вероятно, если эпидобстановка позволит, набирать новые группы начнут в сентябре, когда выпускники детсадов уйдут в школу.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Чтобы попасть теперь в садик, родителям больше не нужно приносить справки от работодателя – достаточно справки из поликлиники, что ребенок здоров. Кстати, предложение не собирать родителей с малышами в очередях в поликлиниках, а прислать медика в детский сад, где он осмотрит всех малышей и выдаст справки, не удалось реализовать: не хватает врачей. Так что в поликлинику идти все равно придется, но не обязательно в муниципальную. Можно получить такой документ и в частной клинике – его принять обязаны все равно, главное, чтобы на нем была печать врача и печать самого учреждения.

Хотя число заболевших коронавирусом снижается каждый день, риск подхватить болезнь все равно существует, поэтому в детсадах уделяют особое внимание безопасности малышей. На входе у каждого измеряют температуру, заходящим в здание родителям выдадут маски и бахилы, все перила, дверные ручки и игрушки стерилизуют несколько раз в день. В каждой группе кроме антисептика есть рециркуляторные лампы, которые обеззараживают воздух. Пока, как отмечают в городской администрации, хватает ламп не на все группы, но их докупят в ближайшее время. Обратите внимание: чиновники подчеркивают, что на закупку техники и антисептиков выделены бюджетные деньги, и родители не должны скидываться на их приобретение.

Рециркуляторы должны закупить на средства бюджета. Фото: Ирина Мальцева

Рециркуляторы должны закупить на средства бюджета.Фото: Ирина Мальцева

ИСТОЧНИК KP.RU

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