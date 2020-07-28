Определился список соперников владимирского «Торпедо» и ФК "Муром"

В августе в России должен начаться новый футбольный сезон. Причем во всех лигах, в том числе и в зоне «Запад» ПФЛ. И после того, как владикавказская «Алания» ушла на повышение в классе в первую лигу, определился приблизительный список будущих соперников владимирского «Торпедо» и футбольного клуба «Муром». И знаете что? Будет трудно.

От Питера до Читы

Исходя из последних новостей, список возможных противников команд из 33 региона выглядит так: «Ленинградец» Ленинградская область, «Родина» Москва, «Динамо-2» Москва, «Зенит-2» Санкт-Петербург, «Смоленск», «Звезда» Санкт-Петербург, «Луки-Энергия» Великие Луки, «Локомотив-Казанка» Москва, «Коломна», «Знамя Труда» Орехово-Зуево, «Тверь», «Зенит» Иркутск, «Долгопрудный», «Чита». Всего 16 команд. И обращает на себя внимание наличие среди команд клубов из Иркутска и Читы.

Ранее футбольные чиновники старались во второй лиге распределять команды по географическому принципу, учитывая, что у многих из них бюджеты не велики, а разъезды стоят не дешево. Соответственно, владимирцы и муромляне последние годы играли с клубами из центра и северо-запада России. Расстояния не очень большие — все можно преодолеть на автобусе. Но в Читу и Иркутск на колесах добираться уже тяжеловато. Явно потребуются авиаперелёты. Это стоит дороже. Для «Торпедо», например, при их скромном бюджете это серьезное испытание.

Первый новичок "Торпедо" Никита Кривцов. Фото с сайта www.fc-tv.ru

Тем временем владимирцы заявили первого новичка. Игроком «Торпедо» стал полузащитник Никита Кривцов. Он родился 18 августа 2002 года в Дзержинске (Нижегородская область), где и начинал заниматься футболом. В прошлом сезоне новичок чёрно-белого коллектива был заявлен за ФК «Муром».

Никита уже сыграл за торпедовцев первую контрольную игру. Владимирцы опять сыграли с ярославским «Шинником» - уже в третий раз. На этот раз была ничья. Причем владимирцы показали весьма острые зубы, что настраивает на оптимистический лад.

Матч закончился со счетом 3:3. Большая часть противостояния прошла в относительно равной борьбе, с небольшим преимущество торпедовцев. На первых порах моментов у ворот соперников почти не возникало, и даже было сложно предположить, что получится столь результативной. Начало голевому изобилию положил как раз Никита Кривцов. Он откликнулся на хорошую передачу Максима Сасса и очень грамотно оставил не у дел вратаря и защитников "Шинника". Так торпедовцы впервые в матче вышли вперёд.

Хозяева ответили точнейшим ударом со средней дистанции, но на перерыв подопечные Дмитрия Вязьмикина ушли имея всё тот же перевес в один мяч. После подачи от углового флажка арбитр противостояния зафиксировал нарушение правил на Денисе Перфилове, а Дмитрий Чернухин с одиннадцатиметровой отметки был точен.

По ходу второго тайма владимирцы не раз могли увеличить своё преимущество, правда, реализовать свои моменты, в отличии от "Шинника", не смогли. И всё же за 12 минут до окончания основного времени матча Андрей Гладышев отличным ударом поразил нижний угол владений ярославцев. Казалось, что первая победа межсезонья близка, но уже в компенсированные минуты ярославцы ушли от поражения.

ФК «Муром» в поисках новичков

Пока «Торпедо» подписало лишь одного Никиту Кривцова из ФК «Муром», сам муромский клуб активно обновляется. Команда из города на Оке закупило сразу девятерых футболистов. Семь из них пришли из ФК «Смоленск».

Фото с сайта ФК "Муром".

Семерка из Смоленска — это Даниил Маругин (защитник, воспитанник краснодарского футбола, выступал за молодежную и вторую команду «Кубани»), Антон Казанский (полузащитник, уроженец Владимира, в послужном списке футболиста «Рубин-2», владимирское «Торпедо» и ФК «Орёл»), Иван Рапаков (полузащитник, воспитанник вологодского футбола, играл за местную команду в Первенстве МФФ «Золотое кольцо»), Максим Джеймс Акале (нападающий, воспитанник костромского футбола, играл за местные юношеские и молодежные команды), Максим Стогов (полузащитник, занимался в детской команде владимирского «Торпедо» и в школе ПФК ЦСКА, с 2016 по 2019 год был в структуре подмосковных «Химок»), Григорий Миносян (нападающий, уроженец Майкопа, занимался в Ставропольском училище олимпийского резерва и в Академии ФК «Краснодар»), Владислав Давыдов (нападающий, занимался в юношеских командах Волгограда).

Фото с сайта ФК "Муром".

Помимо этого муромляне приобрели Павла Кобзева (защитник, родился в Волгограде, выступал в Молодежном Первенстве за «Урал», предыдущие два сезона провел в ФК «Ротор-2» группы «Центр» ПФЛ) и Алексея Березина (вратарь, воспитанник казанского «Рубина», в карьере голкипера матчи за «Рубин-2», смоленский «Днепр», молодежную команду тульского «Арсенала», белорусский «Днепр» из Могилева и ФК «Рязань»).

Фото с сайта ФК "Муром".

Ушли из клуба: Никита Кривцов, Николай Кудряшов и Даниил Храмов.