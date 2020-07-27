2020-07-27T17:30:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 июля 2020: 34 миллиона рублей на стабилизацию рынка труда в 33 регионе

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 27 июля 2020 года
Алексей СУХОВ
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Уже пять дней подряд число заболевших за сутки в 33 регионе неуклонно снижается. И уже два дня подряд количество новых заразившихся не превышает 30 человек.

По новым данным от Роспотребнадзора на 10 часов утра 27 июля лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились все заболевшие:

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 5 сл. в г. Владимире и Петушинском районе,

- 4 сл. в Муромском,

- 3 сл. в Меленковском,

- 2 сл. в Селивановском,

- по 1 сл. в Ковровском и Киржачском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5490 случаев заболевания (946 сл. в г. Владимире, 788 сл. в Гусь-Хрустальном, 652 сл. в Петушинском, 489 сл. о. Муром, 425 сл. в Александровском, 439 сл. в Ковровском, 309 сл. в Собинском, 284 сл. в Вязниковском, 257 сл. в Юрьев-Польском, 194 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 131 сл. в Киржачском, 129 сл. в Меленковском, 90 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 54 сл. в г. Радужном, 38 сл. в Селивановском, 33 сл. в Гороховецком).

Тем временем, губернатор Владимир Сипягин утвердил региональную программу «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда Владимирской области в 2020 году». Её участниками станут граждане, обратившиеся в центы занятости населения для поиска подходящей работы, в том числе безработные, а также работники предприятий, находящиеся под угрозой увольнения.

Программа предполагает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ и на частичную оплату труда сотрудников организаций при угрозе увольнения (в случаях введения режима неполного рабочего времени, временной остановки работ, предоставления отпусков «за свой счёт», проведения мероприятий по высвобождению работников). Более 60 предприятий региона готовы принять участие в региональной программе.

Прогнозируется, что участниками программы станет более 700 человек. Поставлена задача снизить коэффициент напряжённости на рынке труда региона до 1,3 человека на вакансию – это один из целевых показателей документа.

Программа реализуется в 2020 году в один этап. Общий объём её финансирования составит 34 миллиона 155,7 тысяч рублей (из них 33,8 млн рублей – средства федерального бюджета).

ИСТОЧНИК KP.RU

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