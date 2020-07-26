2020-07-26T10:55:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 июля 2020: в регионе открыли гостиницы и турбазы для местных жителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 26 июля 2020 года
Ирина Мальцева
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Теперь владимирцы могут отдохнуть на турбазахТеперь владимирцы могут отдохнуть на турбазахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусом в регионе продолжает плавно снижаться. На утро 26 июля в области заболели 29 человек. Шесть случаев выявлены в Ковровском районе, 7 - во Владимире, 2 - в Петушинском, 4 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 5 - в Муромском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5462 случая заболевания, которые распределились так: 941 случай во Владимире, 781 - в Гусь-Хрустальном, 647- в Петушинском, 485 в округек Муром, 425 - в Александровском, 438 - в Ковровском, 309 - в Собинском, 284 - в Вязниковском, 257 - в Юрьев-Польском, 194 - в Кольчугинском, 156 - в Судогодском, 130 - в Киржачском, 126 - в Меленковском, 90 - в Суздальском, 76 - в Камешковском, 54 - в г. Радужном, 36 - в Селивановском, 33 - в Гороховецком. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены, которые помогут предотвратить заражение: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

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Вместе с тем в регионе продолжают снимать «коронавирусные» ограничения. С 24 июля указом губернатора разрешили детским садам работать в обычном режиме. Правда, большинство садиков пока по-прежнему принимают детей только в дежурные группы – они ждут указаний от департамента образования, но есть шанс, что со следующей недели родители смогут отвести малышей в садики и вновь начать полноценно работать. Также во Владимирской области разрешили работать гостиницам, турбазам и домам отдыха в нормальном режиме. Соответствующий указ подписан 24 июля. По крайней мере теперь им можно размещать у себя не только командировочных, прибывших по служебной необходимости, но и жителей региона, развивая внутренний туризм. При этом отелям запрещено оказывать дополнительные услуги, например, кормить гостей, приглашать их на массаж или в салон красоты. Могут теперь работать и индивидуальные предприниматели, размещающие приезжих в апартаментах или на турбазах, но опять же при соблюдении ряда условий: оказывать услуги только жителям региона, запрет оказания услуг общественного питания, наличие в номере кухни для самостоятельного приготовления пищи и санузла.

При этом Владимирстат подсчитал потери торгового бизнеса в регионе. В апреле из-за пандемии оборот розничной торговли уменьшился на 25% по сравнению с прошлым годом,в мае ситуация улучшилась – оборот стал всего на семь процентов ниже прошлогоднего. В период пандемии владимирцы меньше покупали технику и непродовольственные товары, а больше –еды. За пять месяцев этого года выросли продажи говядины и свинины, сливочного масла, молока и сыра. Рекордно больше закупали соль – на нее спрос вырос на 42%. Мыла тоже брали больше – на 33%. Естественно, больше владимирцы стали покупать и через интернет: доля таких покупок выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Также в регионе продолжает сокращаться число ярмарок и рынков, их место занимают магазины и торговые центры – на их долю приходится более 95% объема розничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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