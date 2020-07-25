2020-07-24T19:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 июля: регион вступил во вторую фазу снятия ограничений. Что изменится?

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 25 июля 2020 года
Вероника ПАНИНА
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Санитарные ограничения сохраняютсяСанитарные ограничения сохраняютсяФото: Вероника ПАНИНА
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Вчера утром, 24 июня, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин написал на своей странице в соцсети "Вконтакте": "Мы переходим ко второму этапу снятия ограничений, установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером после получения соответствующих рекомендаций от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александр Ремига подписать необходимый указ".

Так что наконец-то формально закреплено то, что фактически давно происходит. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на втором этапе снятия ограничений:

- В регионе могут открыться крупные магазины (до 800 квадратных метров) и уличные торговые точки;

- Могут возобновить работу отдельные образовательные организации.

Все это у нас работает уже давно, открыты магазины, торговые центры, возобновили работу автошколы, бассейны, фитнес-клубы. По набору разрешенной деятельности Владимирская область давно уже на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений.

С 24 июля во Владимирской области также разрешены работа учреждений профобразования для взрослых и предприятий общепита в торговых центрах. В новых указах губернатора говорится: "В связи с переходом Владимирской области на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу:

– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное профессиональное образование взрослых, – в очном режиме;

– предприятий общественного питания и фудкортов в непродовольственных торговых центрах.

Условием для открытия является соблюдение в них санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

При этом на территории торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами, сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций".

А вот режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в очередной раз продлен - теперь до 9 августа. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, например в деревнях и на дачах.

Напомним, к исключениям для режима самоизоляции относятся обращение за медицинской помощью, выгул животных, посещение объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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