2020-07-24T14:48:15+03:00
Общество

Пойти нельзя остаться: во Владимирской области открытие школ пока под вопросом

Но некоторые педагоги уже объявили учащимся, что до января будет «дистанционка»
Ирина Мальцева
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пойдут ли дети 1 сентября в школы и колледжи – этот вопрос волнует и родителей первоклассников, и студентов. Дистанционно ребята проучились два месяца – с апреля до конца мая, а некоторые ушли на «удаленку» в школах даже раньше, и за это время успели устать от подобного формата. Сейчас родители с тревогой ждут: что год грядущий нам готовит? С одной стороны, открытие детских садов в обычном режиме и профобучения для взрослых намекает, что школы тоже должны распахнуть свои двери. С другой – в некоторых колледжах студентам уже объявили – не рассчитывайте в сентябре сесть за парты.

- Моя дочь поступает в Суздальский филиал Санкт-Петербургского института культуры. Экзамены мы сдаем удаленно. Например, так было с рисунком – дома под прицелом камер. Но нам объявили, что в сентябре занятия тоже продолжатся дистанционно и пройдут в таком режиме минимум до января. Неужели это правда? – переживает мама выпускницы Ольга Андреева.

Но паниковать рано: официально вопрос пока открыт – об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин. Решать его будут 20 августа, после совещания главы региона и главного санитарного врача области. Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановке в регионе. Кстати, в областной администрации отмечали, что в области не хватает педагогов с опытом дистанционного обучения. Проблема и в том, что многие педагоги в силу возраста с компьютером на «вы» и осваивать новые платформы и программы для них проблемно. Сами школы, хотя никаких приказов еще не поступало, готовятся к новому учебному году: делают ремонт, покупают рециркуляторы – обеззараживатели воздуха, которые планируют установить в классах для защиты от вирусов.

Также стоит понимать, что даже если школы и примут детей в режиме «офлайн», работать они все равно будут по-новым правилам: на входе школьникам будут мерить температуру, с признаками простуды отправят домой, а от кабинетной системы откажутся – каждый класс будет заниматься в своем помещении, а переходить будут учителя. Как отмечают сами педагоги, эти меры легко выполнить, главное, чтобы школам разрешили открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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