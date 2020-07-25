Во Владимире на асфальте написали инструкции для пешеходов

Владимирцы, живущие в районе Центрального парка, на этой неделе могли обратить внимание, что на тротуарах возле одного из пешеходных переходов через улицу Мира появились необычные записи.

- На подходе к «зебре» белой краской написано «Снимите наушники» и «Возьмите ребенка на руки», - рассказал владимирец Андрей Петров в группе «Подслушано во Владимире» социальной сети Вконтакте. - Здравая инициатива, давно пора было сделать так.

Инициатива эта, кстати, исходит от мэрии. Там посчитали, что из-за невнимательности некоторых пешеходов порой на «зебрах» случаются аварии. Вот только как привлечь внимание. Решение оказалось буквально под ногами.

- Сейчас силами Центра управления городскими дорогами мы в тестовом режиме нанесли на асфальт подобные записи на некоторых пешеходных переходах, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира. - В дальнейшем планируется сделать подобные вещи и на всех остальных нерегулируемых светофором пешеходных переходах. Исключение будет сделано лишь для тех «зебр», где вместо асфальта на пешеходной части дороги положена тротуарная плитка.

Так что в скором времени подобные записи на асфальте станут нормой для Владимира. Кстати, под постом Андрея Петрова горожане очень активно комментировали нововведение. В целом, владимирцам понравилась идея чиновников. Более того, некоторые посчитали, что список надписей неполон. И его вполне можно расширить. Среди прочих вариантов назывались и такие: «Убери телефон в карман» или «Сойди с велосипеда!». От себя мы бы еще добавили: «Убедись, что машина остановилась».