2020-07-24T14:50:37+03:00
Общество

Во Владимире на асфальте написали инструкции для пешеходов

В администрации города так хотят уменьшить число аварий на «зебрах»
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Фото Андрея Петрова. Опубликовано в паблике "Подслушано во Владимире".Фото Андрея Петрова. Опубликовано в паблике "Подслушано во Владимире".
Изменить размер текста:

Владимирцы, живущие в районе Центрального парка, на этой неделе могли обратить внимание, что на тротуарах возле одного из пешеходных переходов через улицу Мира появились необычные записи.

- На подходе к «зебре» белой краской написано «Снимите наушники» и «Возьмите ребенка на руки», - рассказал владимирец Андрей Петров в группе «Подслушано во Владимире» социальной сети Вконтакте. - Здравая инициатива, давно пора было сделать так.

Инициатива эта, кстати, исходит от мэрии. Там посчитали, что из-за невнимательности некоторых пешеходов порой на «зебрах» случаются аварии. Вот только как привлечь внимание. Решение оказалось буквально под ногами.

- Сейчас силами Центра управления городскими дорогами мы в тестовом режиме нанесли на асфальт подобные записи на некоторых пешеходных переходах, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира. - В дальнейшем планируется сделать подобные вещи и на всех остальных нерегулируемых светофором пешеходных переходах. Исключение будет сделано лишь для тех «зебр», где вместо асфальта на пешеходной части дороги положена тротуарная плитка.

Так что в скором времени подобные записи на асфальте станут нормой для Владимира. Кстати, под постом Андрея Петрова горожане очень активно комментировали нововведение. В целом, владимирцам понравилась идея чиновников. Более того, некоторые посчитали, что список надписей неполон. И его вполне можно расширить. Среди прочих вариантов назывались и такие: «Убери телефон в карман» или «Сойди с велосипеда!». От себя мы бы еще добавили: «Убедись, что машина остановилась».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые возможности старых промышленных территорий. В Никеле стартовал конкурс бизнес-проектов
24 июля «Норникель» официально презентовал конкурс долгосрочных бизнес-проектов, которые будут реализованы в Мурманской области на высвобождающейся территории плавильного цеха
Новости 24
Владимирец, изуродовавший лицо женщины, отправится за решетку
Капитана пассажирского теплохода оштрафовали в Муроме
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
В Собинском районе полностью сгорела дача, погиб 70-летний мужчина
На границе Владимирской области обнаружили африканскую чуму свиней
«Т Плюс» завершил реконструкцию горелочных устройств котельной в Юрьев-Польском
Владимирец заявил об угоне, чтобы скрыть аварию
Во Владимирской области завершено строительство двух спортивных площадок
Предлагают заменить счетчик? Проявите бдительность!
В Селивановском районе расскажут "Легенды старой скрипки"
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Во Владимирской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Во Владимирской области разрешили открыть фудкорты в торговых центрах
В Гороховце пройдёт фестиваль авторской песни «Макушка лета»
Во Владимиркой области снова ожидают грозу с дождем
Во Владимире откроется несколько экспозиций в память о художнике Владимире Рузине
За владимирское "Торпедо" будет играть бывший полузащитник муромского клуба
За неделю 101 клещ покусал жителей Владимирской области
В Собинском районе частная компания огородила забором целый остров на реке Клязьма