Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 июля 2020: со следующей недели открывают детские сады

Роспотребнадзор обновил статистику по числу заболевших во Владимирской области. И вновь заразившихся Covid-19 не так много. На 10.00 24 июля лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились все случаи:

- 6 сл. в Петушинском,

- 4 сл. в г. Владимире, а также в Ковровском и Вязниковском районах,

- по 3 сл. в Муромском, Александровском, Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах,

- 2 сл. в Собинском,

- 1 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5402 случая заболевания (929 сл. в г. Владимире, 781 сл. в Гусь-Хрустальном, 641 сл. в Петушинском, 477 сл. о. Муром, 417 сл. в Александровском, 427 сл. в Ковровском, 308 сл. в Собинском, 283 сл. в Вязниковском, 248 сл. в Юрьев-Польском, 194 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 130 сл. в Киржачском, 126 сл. в Меленковском, 89 сл. в Суздальском, 76 сл. в Камешковском, 51 сл. в г. Радужном, 36 сл. в Селивановском, 33 сл. в Гороховецком).

Но главная новость прошедшего дня — открытие детских садов. Губернатор Владимир Сипягин, буквально атакованный родителями 22 июля во время прямой линии в социальных сетях вопросами про открытие детских садов, опубликовал в своем инстаграме под вечер 23 июля сообщение о том, что их откроют уже в пятницу, 24-го числа.

«По моему поручению первым заместителем губернатора Александром Ремига будет подписан указ об открытии детских садов с 24 июля. Сегодня в ответ на мои обращения в адрес главного санитарного врача области Татьяны Даниловои от нее поступило письмо с рекомендациями открыть детские дошкольные учреждения с условием соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требовании . Друзья, я все время после перехода к первому этапу снятия ограничении вместе с вами ждал этого события. Очень рад, что родители будут спокои ны за детеи , находясь на работе, а наша ребятня увидится со своими друзьями. Видел, как мои сын скучал по общению со сверстниками, по активности, которую организуют им воспитатели».

В инстраграме это сообщение вызвало бурную реакцию. Большинство отписавшихся просто счастливы, хотя есть и те, кто задается вопросом, что изменилось за последние сутки. Ведь еще 22 июля Владимир Сипягин говорил, что пока говорить об открытии садов преждевременно. Кроме того, очевидно, что в пятницу в садики еще никто никого не поведет. Сейчас нужно время, чтобы собрать справки с родителей о том, что дети ничем не болеют или уже переболели, вызвать из отпусков воспитателей. Так что раньше начала следующей недели не стоит ждать нормальной работы дошкольных учреждений.

Но 23 июля во Владимирской области открыли не только детские сады, но и перешли ко второму этапу снятия ограничений. Об этом Владимир Сипягин также сообщил у себя в Инстаграме.

«Мы переходим ко второму этапу снятия ограничении , установленных для предотвращения распространения COVID-19. Вчера вечером (23 июля — Ред.) после получения соответствующих рекомендации от главного санитарного врача области я дал поручение своему первому заместителю Александру Ремига подписать необходимый указ».

Напомним, что на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ еще в начале этой недели Владимирская область имела в статусе второй этап снятия ограничений.

Также теперь на свежем воздухе можно проводить культурно-просветительские мероприятия – например, лекции или кинопоказы. Естественно, при этом нужно соблюдать ограничения. При проведении культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе их организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками не менее полутора метров. Также организаторы и участники мероприятий обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски и перчатки.

При этом Владимир Сипягин вновь продлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Они по-прежнему могут выходить из дома только по определенным причинам: сходить с магазин или аптеку, выгулять собаку около дома или обратиться в поликлинику. В таком режиме им предстоит жить до начала августа.