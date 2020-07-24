2020-07-23T16:45:03+03:00
Общество

Во Владимирской области стали брать больше взяток и чаще обманывать в интернете

Зато подростковая преступность пошла на спад
Ирина Мальцева
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В областной прокуратуре рассказали, какие нарушения чаще встречались в этом году. По итогам первого полугодия преступлений стало больше, чем в первом полугодии прошлого года – число преступлений выросло на семь процентов, в том числе на 22% -тяжких и особо тяжких (2579, если говорить в абсолютных цифрах). В первую очередь, эта цифра выросла из-за дистанционных хищений: их число выросло почти в два раза за период пандемии, ведь люди часто покупали продукты и товары через интернет.

А больше всего выросло число коррупционных преступлений в регионе. Цифры выросли аж в два раза. Интересно, что мелких взяток в регионе стали брать меньше. Видимо, владимирские коррупционеры стали работать по принципу «получать – так миллион»: число взяток в крупном и особо крупном размере выросло с пяти до двадцати семи случаев. В целом в сфере противодействия коррупции выявили более 1300 нарушений. В суды заявлено семь исков, сумма по которым – почти тринадцать миллионов рублей. К административно-дисциплинарной ответственности привлекли 410 должностных и юридических лиц, а по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел.

По-прежнему проблемным остается зарплатный вопрос: порой заработанные деньги удавалось получить только после вмешательства прокуратуры. Именно так долги по зарплате получили более полутора тысяч человек, сумма получилась внушительной – восемьдесят с лишним миллионов рублей. Работники завода «Волгабас» в Собинском районе даже объявили забастовку, отчаявшись получить накопленные долги другим способом.

Есть и хорошие новости: подростковой преступности в области стало меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 1,7%. В прокуратуре считают, что это связано с грамотной профилактикой, а ряд общественников и депутатов верят, что этому также способствует закрытие «наливаек» в домах: мол, ребята, которым в нарушение закона там продавали алкоголь, теперь возьмутся за ум или, как минимум, не натворят пьяными непоправимого.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21 000 нарушений федеральных законов выявили прокуроры в первом полугодии. Для сравнения: в 1 полугодии 2019 года эта цифра была ниже – 20 200 тысяч.

2186 исков направлено в суды

3506 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 1442 - административной ответственности,

133 уголовных дела возбуждены по инициативе прокуроров

ИСТОЧНИК KP.RU

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