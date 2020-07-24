2020-07-23T16:45:03+03:00
Общество

Липовое озеленение Владимира: до конца года в городе высадят более 170 деревьев

Власти теперь предпочитают высаживать сразу взрослые деревья
Алексей СУХОВ
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..Фото: Александр КОЦ
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В 2020 году по муниципальной программе по повышению экологической безопасности города Владимира в областном центре высадят в общей сложности около 300 новых деревьев. При этом некоторые посадки осуществляются силами предпринимателей и просто горожан.

Кстати, частично деревья уже посадили. Например, у Соловьиного пруда была высажена аллея из туй у домов 2-а и 4-а по улице Студенческой. Две аллеи лип появились по просьбам жителей домов на улице Верхняя Дуброва и проспекте Ленина. В Центральном парке культуры и отдыха благодаря спонсорам появилась аллея сирени, а на Театральной площади — туи.

До конца сезона в рамках муниципальной программы будет высажено еще 170 деревьев. Уже в начале августа аллеи из 3,5-метровых лип появятся в районе улиц Верхняя и Нижняя Дуброва. На октябрь запланирована высадка 140 полутораметровых лип в разных районах города.

Как видим, власти в последнее время предпочитают всем остальным породам липы и туи. Кроме того, после нескольких неудачных попыток властей создавать аллеи молодых саженцев (например, в центре города) в администрации города перешли на высаживание сразу взрослых деревьев.

Но озеленение — это не только посадка деревьев, но и клумбы с цветами. Как и в прошлом году, цветы во Владимире были высажены на площади около 7,5 тысяч квадратных метров. Около 1000 квадратных метров клумб занято под двойную посадку, где цветы высаживаются дважды в год — весной и осенью.

Флористическими композициями, по традиции, украшены все основные городские площади, парки, скверы и видовые места: сквер Липки, Пушкинский бульвар, сквер у памятника Александру Невскому, сквер у ГДК, площади адмирала Лазарева и Победы, Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевская, Мира, Добросельская и многие другие. Также появились цветники на Лыбедской магистрали, улицах Мира, Большой Нижегородской, на Ерофеевском спуске и на проспекте Ленина. Кроме того, на улицах и в скверах можно увидеть уже привычные горожанам кашпо и вазоны с ампельными растениями. В городе установлены более 300 конструкций вертикального озеленения.

Около 70 процентов от общего объема всех высаживаемых во Владимире саженцев выращивается в теплице МКУ «Благоустройство»: георгины, бегонии, сальвия, петуния, тагерис, цинерария, колеус, цинии, бархатцы и другие цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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