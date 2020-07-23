2020-07-23T14:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире арестовали поставщиков просроченных ИВЛ

Их отправили под стражу на два месяца
Ирина Мальцева
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Октябрьский районный суд 23 июля арестовал директоров костромских компаний, продавших для владимирских больниц просроченные аппараты для искусственной вентиляции легких. Теперь директор ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Андрей Герасимов и коммерческий директор ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Оксана Рыжова пробудут под арестом до конца сентября. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и сбыте некачественных медицинских изделий.

По версии следствия, два предпринимателя точно знали, что аппараты ИВЛ «ФАЗА-5НР» выпущены в период с 1995 по 2001 года, имеют регистрационное удостоверение со сроком действия до 24.11.2008, их хранения в упаковке истек, и эксплуатация данных аппаратов ИВЛ невозможна и не допускается. Но несмотря на это в период пандемии они продали владимирским больницам эти аппараты на внушительную сумму - 10 840 000 рублей. Как отмечают в суде, поставщики сбыли эти аппараты значительному количеству организаций на территории Владимирской области.

Напомним, среди прочих у данных предпринимателей купил пятьдесят просроченных аппаратов в качестве помощи и депутат Григорий Аникеев. Эту технику должны были поставить в инфекционный госпиталь в Юрьевце. Так же жертвами преступной схемы стали меценаты, купившие аппараты ИВЛ для больниц в Коврове и Муроме. Оборудование этой фирмы приобретала и областная больница. Но, к счастью, больным не пришлось пользоваться опасным оборудованием. Например, в юрьевецкой больнице их даже не стали ставить на баланс. Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов в апреле, в том же месяце владимирские следователи возбудили уголовное дело по факту поставки опасных для жизни аппаратов ИВЛ в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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