Во Владимире арестовали поставщиков просроченных ИВЛ

Октябрьский районный суд 23 июля арестовал директоров костромских компаний, продавших для владимирских больниц просроченные аппараты для искусственной вентиляции легких. Теперь директор ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Андрей Герасимов и коммерческий директор ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Оксана Рыжова пробудут под арестом до конца сентября. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и сбыте некачественных медицинских изделий.

По версии следствия, два предпринимателя точно знали, что аппараты ИВЛ «ФАЗА-5НР» выпущены в период с 1995 по 2001 года, имеют регистрационное удостоверение со сроком действия до 24.11.2008, их хранения в упаковке истек, и эксплуатация данных аппаратов ИВЛ невозможна и не допускается. Но несмотря на это в период пандемии они продали владимирским больницам эти аппараты на внушительную сумму - 10 840 000 рублей. Как отмечают в суде, поставщики сбыли эти аппараты значительному количеству организаций на территории Владимирской области.

Напомним, среди прочих у данных предпринимателей купил пятьдесят просроченных аппаратов в качестве помощи и депутат Григорий Аникеев. Эту технику должны были поставить в инфекционный госпиталь в Юрьевце. Так же жертвами преступной схемы стали меценаты, купившие аппараты ИВЛ для больниц в Коврове и Муроме. Оборудование этой фирмы приобретала и областная больница. Но, к счастью, больным не пришлось пользоваться опасным оборудованием. Например, в юрьевецкой больнице их даже не стали ставить на баланс. Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов в апреле, в том же месяце владимирские следователи возбудили уголовное дело по факту поставки опасных для жизни аппаратов ИВЛ в больницу.