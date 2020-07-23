Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 июля 2020: кафе открыли полностью, детские сады - все еще нет

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом во Владимирской области начинает быть похожей на третий этап снятия коронавирусных ограничений, хотя, по данным сайта Стопкоронавирус.РФ, мы все еще находимся на втором этапе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 июля, за сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

6 сл. в г. Владимире,

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Муромском районе,

4 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Александровском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в г. Радужный,

2 сл. в Киржачском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего на 23 июля во Владимирской области зарегистрировано 5369 случаев заболевания коронавирусом: 925 сл. в г. Владимире, 778 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 635 сл. в Петушинском районе, 474 сл. о. Муром, 414 сл. в Александровском районе, 423 сл. в Ковровском районе, 306 сл. в Собинском районе, 279 сл. в Вязниковском районе, 245 сл. в Юрьев-Польском районе, 194 сл. в Кольчугинском районе, 156 сл. в Судогодском районе, 130 сл. в Киржачском районе, 125 сл. в Меленковском районе, 89 сл. в Суздальском районе, 76 сл. в Камешковском районе, 51 сл. в г. Радужном районе, 36 сл. в Селивановском районе, 33 сл. в Гороховецком районе.

Выздоровело за предыдущие сутки 99 человек, умерло трое.

Накануне, 22 июля, губернатор Владимир Сипягин во время выступления онлайн в социальных сетях сделал сразу два сенсационных заявления. Во-первых, он упомянул случай, о котором ему докладывали - что во Владимирской области врач одной из больниц в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом. Однако мировой сенсации не случилось (до сих под случаев повторного заражения COVID-19 ВОЗ не зафиксировал нигде в мире). Выяснилось, что губернатор имел в виду случай, когда врач сначала переболел вирусной пневмонией с отрицательным анализом на коронавирус, а затем заболел снова, и в этом случае анализ уже был положительным.

Второе заявление - сенсация местного масштаба. С 23 июля во Владимирской области полноценно заработали кафе и рестораны - то есть разрешена не только работа летних веранд и торговля навынос, но и обслуживание посетителей в помещениях, конечно, с соблюдением всех санитарных норм: увеличенным расстоянием между столиками, санитайзерами для персонала и посетителей, официанты в масках и перчатках.

«Эти послабления мы должны были дать только на втором этапе снятия ограничений. Пойти на такое непростое, ответственное решение меня подтолкнули неблагоприятные изменения на рынке труда. Кафе и рестораны не работают у нас так долго, что это ставит под угрозу их существование. Понимание социальных последствий дальнейшей отсрочки снятия ограничений в их работе вынуждает идти на смелые шаги», – заявил Владимир Сипягин.

Еще раньше в регионе разрешили работать гостиницам, санаториям, музеям и выставкам. То есть можно считать, что туристическая инфраструктура запущена полностью.

Фактически, под запретом во Владимирской области сейчас остается только одно - работа детских садов. Они все еще функционируют в режиме дежурных групп, которые посещают только четверть детей дошкольного возраста. Также не решен вопрос с детскими летними лагерями отдыха - в половине регионов России они уже работают, во Владимирской области даты начала хотя бы одной смены еще нет.

Еще раньше в регионе разрешили работать гостиницам, санаториям, музеям и выставкам. То есть можно считать, что туристическая инфраструктура запущена полностью.

Фактически, под запретом во Владимирской области сейчас остается только одно - работа детских садов. Они все еще функционируют в режиме дежурных групп, которые посещают только четверть детей дошкольного возраста. Также не решен вопрос с детскими летними лагерями отдыха - в половине регионов России они уже работают, во Владимирской области даты начала хотя бы одной смены еще нет.