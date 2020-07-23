В ночь с 22 на 23 июля 2020 года в Алексеевской больнице Москвы на 84 году жизни умер митрополит Евлогий (в миру Юрий Смирнов). Евлогий долго болел и в общем-то ушел из жизни в силу возраста. Для владимирских христиан (и не только для них) это большая утрата, ведь на протяжении многих лет он возглавлял Владимирскую и Суздальскую митрополии.

В священники сразу после школы

Евлогий родился 13 января 1937 года в городе Кемерово, в рабочей семье, отец – водопроводчик, мать – кулинар. Помимо сына Юрия у Натальи Петровны Смирновой было шесть сыновей и три дочери, за что ей было присвоено звание «Мать-героиня».

Семья была христианской, поэтому для Юрия в отличие от многих других не стояло вопроса, куда идти после школы. В 1955 году он поступает в Московскую Духовную Семинарию, где уже в начале обучения начинает нести церковное послушание иподиакона Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I.

Весной 1960 года Юрий Смирнов принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. Осенью того же года был призван в ряды Советской Армии и служил в Выборге 3 года и 3 месяца.

По возвращению из рядов вооруженных сил 15 марта 1965 года Юрий был пострижен в монахи и получил церковное имя Евлогий, в честь мученика Евлогия из Палестины. А 21 марта 1965 года монах Евлогий был рукоположен в чин иеродиакона.

Уже через год Евлогий оканчивает Московскую Духовную Академию и получает степень кандидата богословия. В качестве профессорского стипендиата он остается на кафедре гомилетики, преподаёт церковно-канонические дисциплины в Духовной Семинарии.

С 1972 по 1983 год игумен, а позже архимандрит Евлогий, исполняет послушание эконома объединенного хозяйства Лавры и Академии, преподаёт в Академии литургику, сравнительное и пастырское богословие, а с 1978 года возглавляет кафедру истории Балканских Церквей с присуждением звания профессора церковной истории. С 1986 года архимандрит Евлогий становится первым проректором Московской Духовной Академии и Семинарии, профессором кафедры пасторского богословия.

При этом нужно понимать, что одновременно с преподаванием Евлогий занимался восстановлением некоторых разрушенных тогда монатсырей. Сначала речь шла о должности наместника в Свято-Даниловом монастыре, потом о должности наместника в Свято-Введенской Оптиной пустыни.

28 лет служения владимирской земле

Служение же на Владимирской земле началось в трудные 90-е годы, когда страна одновременно погружалась в экономическую пучину и при этом заново открывала для православие.

Владыка Евлогий возглавлял Владимирскую кафедру с ноября 1990 года по декабрь 2018 года. За усердные труды в 1995 году владыка был возведён в сан архиепископа, а в 2013 году в сан митрополита.

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней, преподобного Сергия Радонежского II и III степеней, благоверного князя Даниила Московского II степени, Святого Креста и Гроба Господня всех трёх степеней Иерусалимской Церкви, святых Кирилла и Мефодия III степени Православной Церкви Чешских земель и Словакии, орденами Украинской Православной Церкви и Белорусского Экзархата, медалями и грамотами.

О том, какую роль в жизни христиан Владимирской области играл Евлогий, говорит хотя бы тот факт, что сам владыка неоднократно хотел оставить свой пост ввиду болезни, но его постоянно уговаривали остаться. И лишь в 2018 году, когда стало очевидно, что Евлогию. Крайне тяжело нести свой крест, его сменил митрополит Тихон.

Отпевание митрополита Евлогия состоится в Успенском кафедральном соборе города Владимира в субботу, 25 июля. Начало Божественной Литургии – 8.30, начало отпевания 11.00.