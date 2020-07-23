Ковровские пожарные спасли птенца

На помощь братьям нашим меньшим вновь пришли ковровские спасатели. В первой половине 20 июня к ним поступило сообщение, что в вентиляционной вытяжке в квартире застряла птица. Приехавшие на вызов спасатели действительно услышали звуки, но сначала подумали, что там мышка.

- В любом случае надо разбирать и доставать птицу или грызуна. Разобрав пару деталей, обнаружили там птенца. Он был напуган, кричал, кусался, - рассказал спасатель поисково-спасательного отряда города Коврова Михаил Быков.

Беднягу извлекли, но вынести на улицу не решились: такой кроха легко мог стать добычей кошки. Его оставили хозяевам квартиры, которые прониклись жалостью к малышу и обещали о нем позаботиться.

Кстати, спасатели, и не только ковровские, часто приходят на выручку попавшим в беду питомцам, снимая кошек с деревьев, доставая птиц, застрявших на крышах или в вентиляции, вытаскивая застрявших где-нибудь собак. Хотя формально спасатели не обязаны принимать такие вызовы, если нет других срочных дел, они стараются не отказывать и приходить на помощь.

А специалисты отмечают, что птенцы в вентиляции в это время года – не редкость.

- Попасть в вентиляционную шахту могут не только птенцы, которые только начинают летать, и частенько влетают в открытые окна или балконы, но и взрослые птицы, живущие на чердаке. Чаще всего это оказываются голуби. Оказавшись в шахте, птица обратно вылететь не может, бьется там и нередко погибает. Часто с такой проблемой сталкиваются жители старых домов, но бывают и исключения. Причем по шахте птица может спуститься на несколько этажей вниз в многоэтажке, - рассказывает ветеринар Ольга Котова. – Если птица на вид цела, не пострадала, может взлетать, стоит попробовать выпустить ее. Если есть сомнения – лучше отнести к ветеринару, который, если необходимо, поможет бедолаге.

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В парке «Дружба» хомяк напал на собаку

Об агрессивном грызуне в соцсетях рассказали очевидцы происшествия. Дикий хомяк столкнулся с собакой на лугу в парке «Дружба», где нередко выгуливают своих питомцев хозяева. Как отмечает заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музей заповедника Денис Дуденков, хомяк обыкновенный в последнее время активно расселился в нескольких районах региона, в том числе Судогодском и Юрьев-Польском. Во Владимире его можно встретить в парке «Дружба» или на поле около поселка РТС. Крупный грызун, вес которого может доходить до семисот грамм, селится на лугах и полях, а когда собаки начинают разрывать его норы – бросается в бой. Кстати, укусы его довольно болезненны, а характер агрессивный, поэтому брать его в руки или пытаться погладить не стоит.