Владимирцы снова стали брать ипотеку

За первые пять месяцев 2020 года жители Владимирской области взяли на 6,7% меньше ипотечных кредитов кредитов, чем за тот же период прошлого года. Общая сумма займов на жилье тоже уменьшилась, хотя и не так заметно: на 1,3 процента.

Всего, как говорят во владимирском отделении Банка России, за январь-май 2020 года владимирцы взяли 4190 ипотечных кредитов на сумму 7,8 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов особенно заметно снизилось в апреле и мае (было выдано 708 и 736 ипотек соответственно, то есть около трети общего количества).

Однако постепенно спрос на ипотечное кредитование восстанавливается, во многом благодаря программам льготной ипотеки. С 17 июля начала действовать программа выдачи кредитов на покупку жилья под 6,5%. Эта программа будет работать до 1 ноября 2020 года. Она предназначена только для покупки нового жилья: или в строящихся домах, или приобретения квартир в домах, уже сданных в эксплуатацию, но непосредственно у застройщиков, а не у предыдущих владельцев - частных лиц.

Рыночная ставка ипотеки в России на данный момент выше 6,5%, разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой кредиторам возместит государство. Изначально максимальная сумма, на которую можно было получить льготный кредит, составляла 3 миллиона рублей, в июне лимит был увеличен до 6 миллионов рублей. Во Владимирской области 90 процентов квартир в новостройках по стоимости укладывается в эту сумму.

По данным владимирского отделения Банка России на 9 июля, от жителей Владимирской области уже поступило 1468 заявок на получение льготных ипотечных кредитов. Из этих заявок одобрено 1072, уже выдано 462 кредита на сумму 733 млн рублей.

«Снижение ключевой ставки Банком России 19 июня и уменьшение банками процентных ставок по своим ипотечным программам, а также рост объемов выдачи льготной ипотеки позволят поддержать спрос на рынке жилья и сделать кредитование доступнее. В мае 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам во Владимирской области снизилась до исторического минимума – 7,2%, что на 3,3 п.п. ниже аналогичного периода прошлого года. Дальнейшее развитие ситуации с кредитами будет зависеть от динамики отложенного платежеспособного спроса населения на жилье», - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

КСТАТИ

По данным статистики за январь - май 2020 года, во Владимирской области за I квартал 2020 года введено в действие 284 тысячи квадратных метра жилья, это выше уровня аналогичного периода 2019 года на 2,2%.

В два раза выросла сдача домов в сегменте корпоративного строительства, что объясняется окончанием строительства и вводом в эксплуатацию в 8 городских округах и муниципальных районах области.

В сегменте индивидуального строительства, напротив, отмечалось падение объемов на 20,3%, что было связано с отсутствием возможности регистрации готовых объектов в период ограничительных мер в апреле – мае.