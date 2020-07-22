Владимирские поликлиники и больницы могут снова стать городскими

Городские поликлиники и больницы передали области несколько лет назад. Тогда предполагалось, что в региональном бюджете денег больше, а значит, в медицинской сфере наступят улучшения. Теперь жители областной столицы постоянно жалуются на невозможность попасть к узкому специалисту и трудности с записью даже к терапевту, невозможность дождаться скорой помощи, получить направление на узи или анализы, и многие другие проблемы. За июнь и июль более двадцати тысяч владимирцев подписали открытое письмо вернуть владимирские поликлиники и больницы городу.

- Моя мама пережила инсульт, но попасть к врачу, пройти обследование или плановое лечение – это нереальный квест. Однажды ей стало плохо буквально на улице. Спасибо людям – помогли, пока мы к ней не приехали. Но мы ждали скорую три с лишним часа! Мама просто не могла встать, поднять голову. Мы боялись, что случился второй инсульт. Когда мы позвонили диспетчеру, оказалось, что прошло три с половиной часа, а машина еще даже не выехала! Ответ один: не хватает специалистов! Я помню времена, когда был горздрав, было лучше, - говорит Алла Ефремова из Владимира.

Недоступная медицина

Проблемы с медициной коснулись владимирцев из всех районов: жители Оргтруда год назад бились за свою больницу, которую хотели закрыть в облздраве, предлагая заболевшим приехать в Доброе на прием к врачу, жители микрорайона Лесной вынуждены ездить в город, чтобы сдать самые элементарные анализы, и если взрослые справляются, то для мама с малышами – это катастрофа. Страдают и горожане из района 8-ЮЗ: филиал детской поликлиники работает, а филиал взрослой поликлиники хоть и построили, но так и не открыли. Даже медицинские кабинеты в школах, оснащенные всем необходимым и получившие лицензии, не могут открыться: нет специалистов.

- Качество и доступность здравоохранения прогрессивно уменьшались последние годы. Дефицит медицинских кадров наблюдается не только в поликлиническом звене, отток идет даже из стационаров, чего раньше никогда не было. Владимирская область занимает четвертое с конца место из 85 регионов по наименьшему обеспечению врачами. В поликлиниках вместо врачей сидят фельдшера. Необходимо вернуть здравоохранение на муниципальный уровень, чтобы население получало достойную помощь, - считает депутат Ирина Машковцева, почти тридцать лет проработавшая в медицине, в том числе являвшаяся главным внештатным детским реабилитологом города.

Что же будет через год?

Общественники и депутаты уверены: если за городские больницы и поликлиники вновь будет отвечать мунипалитет, можно будет решить кадровые проблемы. Например, за счет создания специальных программ, как это было с педагогами, выделения служебного жилья. Сейчас этого сделать нельзя: нецелевое расходование бюджетных средств.

Коробки с подписями владимирцев, желающих, чтобы здравоохранение перешло на муниципальный уровеньФото: Ирина Мальцева

Активисты решили обратиться в Заксобрание с просьбой создать рабочую группу, которая разработает нормативный акт, позволяющий вернуть владимирские больницы и поликлиники на муниципальный уровень. Всего в областной столице семнадцать больниц и поликлиник, но город не претендует на все. Например, из больниц передать на баланс Владимиру просят пока только три - №№2, 5 и 8 – инфекционную. Естественно, предполагается, что на муниципальный уровень вернут не только обязанности, но и бюджет.

Правда, финансовый вопрос пока остается неясным: экономисты должны рассчитать, сколько денег потребуется городу для содержания больниц и поликлиник, а также на создание нового горздравотдела. Но активисты считают, что несмотря на экономические вопросы, возвращать медицину под контроль владимирских властей надо: социальная сфера всегда убыточна, зато, будучи ближе к народу, руководство города сможет решить накопившиеся проблемы. А сейчас жители вынуждены платить за медицинские услуги: не попав к нужному специалисту бесплатно, они идут в частные клиники. По планам, решить вопрос с возвращением медицины во Владимир должны в течение года. Депутаты надеются, что первый этап воплощения идеи начнется уже после нового года, а в бюджет будут внесены соответствующие статьи расходов.