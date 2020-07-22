Владимирский сантехник на просьбу починить унитаз: «Ваших денег мне не надо!»

У меня в туалете потекла труба. Обычная такая — что от унитаза ведет к стояку. Капало средне. В день две тряпки. Сам я, признаюсь честно, не слесарь, не сантехник и в трубах разбираюсь лишь в теории. И вообще я считаю, что сантехническими работами должны заниматься профессионалы. В общем, я позвонил в управляющую компанию. Однако я даже не представлял, как может затянуться небольшой ремонт.

День прождал — никого нет

Изначально мне показалось, что труба вообще треснула. Уже потом стало ясно, что трещина была в силиконовом герметике, а с самой трубой все в порядке. Просто под герметиком не оказалось переходной манжеты — и из-за этого из трубы и потекло.

С утра я позвонил в свою управляющую компанию. Мою заявку приняли и сказали, что сантехник придет с 13 до 15. В три часа никого не было, а труба текла по-прежнему. Я позвонил еще раз. На этот раз мне сказали подождать до пяти. Но и в 17 часов никто из управляющей компании не пришел. При этом в самой конторе закончился рабочий день.

Учитывая, что я по-прежнему опасался прорыва трубы, я решил позвонить в аварийку. И только они приехали ко мне в районе восьми вечера. Они то и объяснили, что все не так страшно. И сказали, что надо купить манжету и вызвать сантехника с утра повторно.

«Не надо мне ваших денег»

На следующее утро я сделал повторный вызов. И ура — в 9.00 сантехник пришел. Вот только повел он себя весьма странно.

- Вы сначала унитаз из туалета вынесите, тогда я буду работать, - заявил он. - А так я не смогу работать.

- Давайте, я вам заплачу, - предложил я. - У меня нет просто необходимых инструментов.

- Не надо мне ваших денег. Открутите сами унитаз, потом будем разговаривать.

Признаюсь, в этот момент я разозлился. Два дня я ждал сантехника. И естественно ожидал несколько иного. Но когда мы с женой попытались с мастером поскандалить, тот просто протянул мне ключ на десять и сказал, что пока сходит в другую квартиру в нашем доме. Придет через некоторое время и узнает, надо ли что-то делать.

Пока он ходил я вызвал частных мастеров. Те уже позже мне все поменяли без разговоров. А того мастера я отправил обратно в управляющую компанию.

Самое поразительное, что директор управляющей компании проявил себя в этой ситуации совершенно адекватно (он попросил не упоминать его фамилию в материале).

- Я со своей стороны хотел бы извиниться за такое поведение своего подчиненного, - сказал он в телефонном разговоре. - Я обещаю, что проведу с ним беседу. И не с ним одним, но и со всеми сантехниками. К сожалению, с ними у нас не очень. Вообще, он обязан был, увидев, что труба относится к собственности квартиросъемщика, объяснить вам, что эта работа платная, представить прейскурант цен по всем необходимым работам. После этого провести их. Если он не мог срочно сделать их, он должен был договориться с вами на другое время.

В областной жилищной инспекции, кстати, говорят, что жалоб на работу управляющих компаний к ним поступает много. Это одна из главных причин жалоб от населения после жалоб на тарифообразование.

- При этом конкретно на работу сантехников жалуются редко, - сказала начальник инспекции Елена Андреева. - Как правило, люди не отделяют их от работы управляющих компаний. Поэтому жалобы идут в целом на деятельность УК.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если у вас возникли проблемы с сантехникой, то варианта два: можно позвонить в свою управляющую компанию или сразу частным мастерам. Телефон первых можно найти либо на квитанции за техобслуживание, либо в интернете. Телефонов вторых полно в интернете.

Если же вам хочется пожаловаться на работу управляющей компании, то можно обратиться в государственную жилищную инспекцию Владимирской области. Телефон — 8(4922)32-60-13.