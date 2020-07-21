2020-07-20T15:27:41+03:00
Общество

Во владимирских парках запустили карусели

За место на батуте среди ребятни идут самые настоящие войны
Алексей СУХОВ
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В минувшие выходные в муниципальных парках культуры и отдыха города Владимира возобновили работу аттракционы. И для соскучившейся по развлечениям малышни это стало самым настоящим праздником. К каруселям и батутам выстраивались очереди. А в детских городках с шариками, горками, полосой препятствий и много чем другим малышня чуть ли не дралась за «место под солнцем».

- У меня дочь с мая все спрашивала про батут, уж больно его любит, - рассказал Олег Алексеев, пришедший 19 июля в парк «Дружба». - Представьте ее радость, когда мы в воскресенье пришли сюда, а тут все работает.

Впрочем, не все отреагировали резко положительно. Так, ряд мамочек, увидев, что аттракционы в парках запустили, вновь вспомнили о детсадах.

- Почему садики тогда не открывают?! - возмущалась Вероника Колесникова в Центральном парке (бывший парк имени 850-летия), увидев одно из массовых развлечений и в нем толпу детишек. - Или на каруселях дети не могут коронавирусную заразу подхватить, а в садике могут? Вон в батутный городок набилось больше ребят, чем во временные группы. Я не против развлечений, только за. Но детям помимо развлечений и социализация нужна!

В парке культуры и отдыха «Дружба» работают карусели, батуты и тир. Билеты на них можно приобрести в кассе. Однако администрация парка обращает внимание на то, что в кассах не производится безналичный расчет.

Детские и семейные аттракционы начали работать и в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира. С 18 июля открыто колесо обозрения «Небо33». Его режим работы прежний: ежедневно с 10.30 до 22.30, по четвергам - с 13.30 до 22.30.

Как уверяют в мэрии, в целях безопасности все кабины и поручни аттракционов обрабатываются антисептиками. Для посетителей доступны санитайзеры для антибактериальной обработки рук. Все сотрудники меряют по утрам температуру.

Посетителей парков просят соблюдать рекомендации по санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать безопасную социальную дистанцию, следовать рекомендациям операторов аттракционов по рассадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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