2020-07-20T15:22:49+03:00
Общество

Аисты летят над нашим домом: краснокнижные птицы стали гнездоваться во Владимирской области

Пара белых аистов свила гнездо в Кольчугинском районе
Ирина Мальцева
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Фото группы ГУ "Дирекция ООПТ"Фото группы ГУ "Дирекция ООПТ"
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И уже даже вывела птенцов! Гнездо эти прекрасные птицы свили на заброшенной водонапорной башне в селе Завалино. Как отмечают в Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, эта семья аистов гнездится там восьмой год. В этом году у них два птенца, в прошлом было три. Сейчас белый аист занесен в Красную книгу Владимирской области и относится к первой категории – значит, птица находится под угрозой исчезновения. Чаще всего белые аисты бывают во Владимирской области пролетом – например, в конце апреля такого красавца видели на вспаханном поле около села Макарово Ковровского района. Но случаи, когда белые аисты вили гнезда в регионе, ученым тоже известны.

- В девяностые годы белого аиста фиксировали в селе Крапива Суздальского района. Этот вид более южный, даже юго-западный, его много в Новгородской, Псковской области, в Молдавии, на Украине, в Белоруссии. Но он потихоньку расселяется, начал попадаться и у нас, пусть не так массово. Он часто селится на советских водонапорных вышках на территории бывших колхозов и совхозов, заброшенных домов, - рассказывает сотрудник «Музея природы» Денис Дуденков.

Фото группы ГУ "Дирекция ООПТ"

Фото группы ГУ "Дирекция ООПТ"

Специалисты считают, что появление редких для нашего региона птиц никак не связано с коронавирусной эпидемией и самоизоляцией. Скорее, на переселение птиц влияет изменение климата.

- Сложно прогнозировать, но, возможно, он со временем будет чаще встречаться. У нас уже встречается виноградная улитка в парке «Дружба» и в Судогодском районе. летом люди видят болотную черепаху, не знаю, перезимовывает ли она. Широко расселился в регионе хомяк обыкновенный. Видимо, климат все-таки теплеет, зимы стали не такими суровыми. Может быть, со временем аистов и будет больше, - считает Денис Дуденков.

Кстати, приманить аистов можно и самим. Для этого на высоту нужно поднять и закрепить основу для гнезда на природе, в сельской местности. Раньше для этого использовали колеса от телег, но сейчас, за неимением подходящих, можно попробовать старую оконную раму.

Аисты – не единственные редкие для нашего региона птицы, которых видят в последнее время. Среди находок орнитологов - большой кроншнеп и длиннохвостая неясыть. А недавно недалеко от села Ратислово был замечен редкий черный аист, занесенный в Красную книгу России. Орнитологи предполагают, что он гнездится в дремучем и труднопроходимом лесу около Ополья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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