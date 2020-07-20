2020-07-20T13:46:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 июля: МФЦ начинает принимать владимирцев в порядке «живой очереди»

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 20 июля 2020 года
Алексей СУХОВ
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Появились новые данные по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской области. Владимирский Роспотребнадзор сообщает, что за прошедшие сутки на 10.00 лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи:

- 7 сл. в Муромском,

по 6 сл. в Ковровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах,

- 5 сл. в г. Владимире,

- 3 сл. в Кольчугинском,

- по 2 сл. в Вязниковском и Александровском районах,

- по 1 сл. в Меленковском, г. Радужный, Судогодском. Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5261 случай заболевания (911 сл. в г. Владимире, 773 сл. в Гусь-Хрустальном, 630 сл. в Петушинском, 460 сл. о. Муром, 403 сл. в Александровском, 404 сл. в Ковровском, 300 сл. в Собинском, 275 сл. в Вязниковском, 238 сл. в Юрьев-Польском, 189 сл. в Кольчугинском, 156 сл. в Судогодском, 128 сл. в Киржачском, 117 сл. в Меленковском, 88 сл. в Суздальском, 75 сл. в Камешковском, 47 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском, 32 сл. в Гороховецком).

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Тем временем Многофункциональный центр Владимирской области сообщает о том, что с

20 июля во всех офисах организации возобновляется прием заявителей в режиме «живой очереди». Открыть МФЦ позволили в областной администрации. Однако как и раньше ограничения при посещении общественных мест никто не отменял, так что и в центре будут действовать строгие правила посещения.

Так, внутрь будут пускать только одного заявители. Всех сопровождающих лиц внутрь пускать не будут. Исключение будет сделано лишь для инвалидов. При этом посетители обязаны при посещении МФЦ надеть средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), пройти обработку рук антисептиком на входе, а также подставить лоб или руку для замера температуры тела.

Без масок и с температурой тела 37,5°С и выше, либо с внешними признаками ОРВИ пускать в центр не будут.

Запись граждан на прием в МФЦ осуществляется через терминал либо на стойке информации. Талон записи выдается работником МФЦ обратившемуся гражданину лично на руки. По требованию специалиста заявитель обязан снять маску и показыть лицо для идентификации личности.

Количество граждан, одновременно находящихся в офисе МФЦ, не должно превышать количество работающих окон. При этом между людьми должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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