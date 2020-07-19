Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 июля: во время ограничительных мероприятий в регионе в три раза снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Во Владимирской области за сутки было лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией: по 6 случаев во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 5 случаев - в Муромском, Ковровском и Петушинском районах, по 4 случая - в Вязниковском и Александровском районах, 3 случая в Кольчугинском районе, 2 случая в Меленковском районе и 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5218 случаев заболевания (906 сл. в г. Владимире, 767 сл. в Гусь-Хрустальном, 624 сл. в Петушинском, 453 сл. о. Муром, 401 сл. в Александровском, 398 сл. в Ковровском, 300 сл. в Собинском, 273 сл. в Вязниковском, 238 сл. в Юрьев-Польском, 186 сл. в Кольчугинском, 155 сл. в Судогодском, 127 сл. в Киржачском, 116 сл. в Меленковском, 87 сл. в Суздальском, 74 сл. в Камешковском, 46 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском, 32 сл. в Гороховецком).

Тем временем областное управление Роспотребнадзора сообщило о том, что ряд ограничительных мероприятий позволил в три раза снизить заболеваемость острыми кишечными инфекциями.

Так, если за второй квартал прошлого года было 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тысяч населения, то в этом году за тот же период – 40 случаев.

Лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями – это чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм.

Напомним, что возбудители острых кишечных инфекций попадают в организм человека с пищей, водой, у маленьких детей - через грязные руки, игрушки. Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленного мяса, студень и др.

Следует помнить о том, что необходимо тщательно мыть фрукты перед употреблением, а свежие овощи и зелень выдерживать в солевом растворе не менее 10 минут.