Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 июля: в регионе разрешили проведение массовых спортивных мероприятий

Владимир лидирует по числу вновь выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 июля, во Владимирской области за сутки было лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они распределились так:

8 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

7 сл. в Муромском районе,

5 сл. в Ковровском районе,

4 сл. в Петушинском районе,

3 сл. в Вязниковском районе,

3 сл. в Меленковском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Юрьев-Польском районе.

Всего по данным на 18 июля во Владимирской области зарегистрировано 5177 случаев заболевания: 900 сл. в г. Владимире, 761 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 619 сл. в Петушинском районе, 448 сл. в о. Муром, 397 сл. в Александровском районе, 393 сл. в Ковровском районе, 300 сл. в Собинском районе, 269 сл. в Вязниковском районе, 238 сл. в Юрьев-Польском районе, 183 сл. в Кольчугинском районе, 155 сл. в Судогодском районе, 127 сл. в Киржачском районе, 114 сл. в Меленковском районе, 87 сл. в Суздальском районе, 74 сл. в Камешковском районе, 45 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском районе, 32 сл. в Гороховецком районе.

Тем временем, во Владимирской области разрешили проведение массовых мероприятий - пока что только спортивных. Количество участников не должно превышать 1500 человек, мероприятия могут проводиться только на открытом воздухе. К организаторам и участникам выдвинуты жесткие санитарные требования. Во-первых, к организации и участию в спортивных мероприятиях допускаются только люди с отрицательным анализом на коронавирус, полученным не ранее, чем за три дня до начала состязаний. Во-вторых, ежедневно перед началом мероприятия у всех причастных замеряется температура, при повышенной, больше, чем 37,1, участники от состязаний отстраняются.

Также обязательное условие - соблюдение дистанции в 1,5 метра между участниками, обеспечение их средствами защиты и дезинфекции, наличие в месте проведения соревнований медицинского пункта.

Очевидно, что очередное послабление ограничений как нельзя кстати пришлось именно в эти дни - с 17 до 19 июля в Суздале проходит первое с начала эпидемии коронавируса массовое спортивное мероприятие: Golden Ring Ultra-Trail 100 - бег по пересеченной местности с элементами кросса. Дистанции самые разные, от 10 до 80 километров, а самые спортивные могут пробежать ультрамарафон - 107 километров. Для юных участников предусмотрены дистанции в 1 и 3 километра. В мероприятии примет участие несколько сотен бегунов, в том числе семьи, приехавшие со всей России - забег в последние годы стал очень популярным.