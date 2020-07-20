Во Владимирской области городские едят тортики чаще, чем деревенские

Международный день торта отмечается 20 июля. Это неофициальный праздник, он был учрежден сообществом творческих людей "Миланский клуб" в 2011 году. Торт для них (и для всего прогрессивного человечества) стал символом мира и благополучия в семье, дружбы и хорошего настроения. Девизом праздника стала фраза «Я приду к тебе с тортиком» (I CAKE YOU).

Сколько среди жителей Владимирской области сластен, которые не представляют себе жизни без чашечки чая с кусочком тортика, и достаточно ли сладостей выпускает наша промышленность, знает статистика.

Где живут сластены

Среди жителей Владимирской области старше 14 лет каждый день или несколько раз в неделю лакомятся тортами и пирожными всего пять процентов. А вот несколько раз в месяц позволяют себе тортики уже 27% жителей региона. Почти половина жителей 33 региона едят «Наполеон», «Медовик» или «Сказку» раз в месяц, а то и того реже. При этом 18 процентов населения вообще не едят сладкое.

Что самое интересное, на селе без кондитерских изделий могут обойтись вдвое больше людей, чем в городе (30% против 15%). А вот побаловать себя тортиком несколько раз в месяц считают нужным как раз горожане (31% против 13%).

Принято считать, что женщины больше любят сладкое, чем мужчины. Статистика это подтверждает. Во всех категориях дамы любят сладкое где-то на два процента больше, чем мужчины. А вот равнодушных к сладкому среди представителей обоих полов почти одинаковое количество: практически не употребляют в пищу торты и пирожные 18% женщин и 19% мужчин.

Но самые большие сладкоежки — дети. В возрастном диапазоне от 3 до 13 лет едят торты и пирожные ежедневно или несколько раз в неделю 17%, несколько раз в месяц - 45%, один раз в месяц или реже - 31%, и практически не употребляют лишь около 7% детей.

Торты - привозные, а пряники — местные

Вообще, статистка показывает, что спрос на кондитерские изделия ежегодно растет. Владимирцы с каждым годом покупают все больше сладкого. За последние пять лет объем реализации кондитерки вырос на 15%. А с января по май 2020 года услуги розничной торговли кондитерскими изделиями в специализированных магазинах оказаны на сумму 2 миллиарда 318 миллионов рублей, это на восемь процентов больше, чем за такой же период прошлого года.

При этом производство сладостей во Владимирской области снижается. В 2017 году в регионе было произведено 1511 тонн тортов, в 2018 году - 1032 тонны, в 2019 году - 478 тонн. Производство пирожных также падало: 2017 год - 1214 тонн, 2018 год - 777 тонн, 2019 год - 253 тонны. И только пряников, печенья и вафель стали выпускать больше: 2017 год - 56861 тонна, 2018 год - 57536 тонн, 2019 год - 59078 тонн.

Да, и количество компаний, занимающихся выпечкой сладенького, по данным Статрегистра, в регионе сокращается. Если на конец 2018 года их было 72, то на 30 июня 2020 года осталось всего 64 (из них 50 относились к малому бизнесу — пирожки наше все).

Кстати, в 2019 году Владимирская область экспортировала мучных кондитерских изделий, печенья, вафель и прочих хлебобулочных изделий на 13,5 миллиона долларов США, а импортировала за тот же срок таких сладостей на сумму 99,6 миллиона долларов США.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит сладкое удовольствие?

493 рубля стоил в среднем 1 кг торта в мае 2020 года. По сравнению с началом года цена выросла на 1,2 процента.